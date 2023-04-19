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Общество

Сергей Вострецов согласился с мнением Дмитрия Медведева о «тихом разделе» Украины

25.04.2023 21:00|Псков

«Тихий раздел» Украины другими странами будет лучше, чем присоединение Киева к НАТО или мировая война. С этой точкой зрения зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева полностью согласился глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов.

«То, что украинцы были для польской шляхты людьми второго сорта, ни для кого не секрет, в этом Дмитрий Анатольевич (Медведев - ред.) полностью прав! Никогда украинцы не жили так хорошо, как в Российской империи или в СССР - это была территория с особыми привилегиями, мы сами их выделили и жалели, что они понесли такие притеснения, а многие приняли эту порядочность за слабость. Впрочем, как и наши финские друзья в Новгородском княжестве. Фины жили без притеснений, никто им не навязывал веру или феодалов. В отличии от захвативших их шведов, которые к ним относились, как поляки к украинцам. Просто как к скоту, все рыцари и местные наместники у финов были шведы. Пока наш добрый царь Александр I не присоединил их к России, и с 1809 года у финов начался рай. Им создали особую экономическую зону, освободили от службы в армии, дали свой парламент и Конституцию. Жалели забитых финских людей, хотели, чтобы они вздохнули от гнёта шведов. А они раздулись так, что посчитали себя высшей расой. И когда в 1899 Николай II издал манифест, распространяющий российские законы и на Финляндию, это неблагодарное племя убила генерал-губернатора Бобрикова. И именно там находила пристанища и революционная зараза», - приводит слова Сергея Вострецова его пресс-секретарь. 

Вывод: нельзя жалеть никого, иначе, сея добро, пожнешь зло, продолжил Сергей Вострецов. «Больше нельзя создавать анклавы и выделять любимчиков. У нас одна страна один народ. И закон должен быть тоже единым!» - заключил он. 

Теги: #международные отношения
Источник: Псковская Лента Новостей
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