Общество

Узнать о запрете на посещение лесов можно будет через Госусулуги

Россияне смогут узнавать о запретах и ограничениях на посещение лесов через портал Госуслуг, сервис должен заработать в ближайшие недели, рассказал руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников.

Ограничения доступа в лес вводят региональные власти в зависимости от погодных условий, сообщают «Известия».

«Есть механизм запрета доступа в лес, особенно, когда жаркая или сухая погода, сильный порывистый ветер. И эти ограничения меняются в ежедневном режиме, в зависимости от условий погоды. Сейчас более 40 регионов ввели ограничения на посещение лесов. Как правило, запреты действуют не по всему региону, а вводятся точечно», — пояснил Иван Советников.

По его словам, часто поступали жалобы, что сложно найти информацию об ограничениях.

«Сейчас мы договорились с коллегами из Минцифры, что через Госуслуги будем граждан уведомлять о запретах и ограничениях на посещение лесов. Надеюсь, эта система заработает в ближайшие пару недель», — сообщил Иван Советников.