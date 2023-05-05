Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Труд без рисков
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
«Опальное» время
Господин Рейтингомер
кто придет работать в больницы региона?
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Оазис здоровья под Псковом
«Псковэнергосбыт» режим работы в мае
«Истфакт» Два капитана
Топ учебных заведений
перерасчет платы за СОИ
построй дом своей мечты
Впервые в Пскове поэтесса Анна Егоян
Счастливое материнство
девять лет за подснежники
новые скверы
 
 
 
ещё Общество 05.05.2023 11:118 День Победы-2023: как будем праздновать 10.05.2023 10:000 Арт-фестиваль «Коридор» проведут зоозащитники в Пскове 10.05.2023 09:500 Каждый пятый опрошенный житель Псковской области сталкивался с задержкой зарплаты 10.05.2023 09:400 Почти треть врачей в России старше 55 лет - Минздрав 10.05.2023 09:151 Дачникам рассказали, чего нельзя делать на своем участке 10.05.2023 08:280 В Госдуме предложили ввести штраф для хозяев собак за их самовыгул
 
 
 
Самое популярное 03.05.2023 12:220 Ночные заморозки до -7°C ожидаются в Псковской области 05.05.2023 11:118 День Победы-2023: как будем праздновать 04.05.2023 14:0410 Автозаправочную станцию строят на улице Юбилейной в Пскове 03.05.2023 17:264 Названа предварительная дата окончания отопительного сезона в Пскове 03.05.2023 08:331 Последствия шквалистого ветра обсуждают псковичи в Сети. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Дачникам рассказали, чего нельзя делать на своем участке

10.05.2023 09:15|ПсковКомментариев: 1

Даже на своем дачном участке нельзя делать все, что вздумается: существуют нормы и правила, которые надо соблюдать, рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Например, не многие задумываются о том, что на даче, точно так же, как и в городской квартире, действует закон о тишине. В каждом регионе он свой. Могут быть установлены разные временные промежутки и определена разная мера ответственности, отметил юрист агентству «Прайм».

Например, в Московской области нельзя нарушать покой с 21 до восьми часов по будням и с 22 до десяти часов по выходным и праздникам.

«Если вы находитесь на дачном участке, это не означает, что рядом с вами нет людей, которым вы можете помешать. Поэтому, когда вы отправляетесь за город, не лишним будет ознакомиться с законом о тишине того региона, где вы будете находиться. Из-за шумного праздника или работ в неположенное время соседи могу вызвать наряд полиции, который не только объяснит, что так делать не надо, но и может оштрафовать на сумму от 500 рублей», — предупредил он.

Владельцы земельных участков должны регулярно косить траву не только у себя, но и на прилегающих территориях до пяти метров. Это, по словам эксперта, обусловлено нормами противопожарной безопасности. Высота травы на участке и вокруг него не должна превышать 20 сантиметров. За нарушение, согласно статье 20.4 КоАП, могут оштрафовать на сумму от пяти до 15 тысяч рублей.

Нельзя жарить шашлыки ближе, чем в пяти метрах от дома и других строений и сжигать мусор и сухую траву ближе 15 метров. За те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, сумма штрафа будет больше — от десяти до 20 тысяч рублей. А если это привело к пожару и пострадали строения или люди — то от 40 до 50 тысяч рублей.

За борщевик дачном участке также могут оштрафовать. Суммы и условия определяет региональное законодательств. Сейчас власти уделяют особое внимание мерам по борьбе с ним. Например, в Московской области штраф составит от двух до пяти тысяч рублей. Если на участке растет конопля или опиумный мак, то в этом случае могут оштрафовать на сумму от трех до четырех тысяч рублей. Даже если вы не имеете к этому отношения, добавил Петр Гусятников.

К административной ответственности могут привлечь и за мусор на участке и вокруг него, в том числе и за строительный. Его нужно своевременно убирать и утилизировать. В противном случае грозит штраф на сумму от одной до двух тысяч рублей. Использование участка не по назначению, например, открытие магазина на земле, предназначенной для личного подсобного хозяйства, также может обернуться штрафом на сумму от 0,5 до 1% от кадастровой стоимости участка. Если она не определена — от десяти до 20 тысяч рублей.

Теги: #запрет #дача
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы возвращение обязательной отработки по распределению для обучающихся на бюджете студентов?
В опросе приняло участие 304 человека
10.05.2023, 10:000 Движение по Троицкому мосту перекрыли в Пскове 10.05.2023, 10:000 Арт-фестиваль «Коридор» проведут зоозащитники в Пскове 10.05.2023, 09:500 Каждый пятый опрошенный житель Псковской области сталкивался с задержкой зарплаты 10.05.2023, 09:400 Почти треть врачей в России старше 55 лет - Минздрав
10.05.2023, 09:301 В РФ введут льготную Арктическую ипотеку 10.05.2023, 09:151 Дачникам рассказали, чего нельзя делать на своем участке 10.05.2023, 09:000 Диван воспламенился в квартире многоэтажки в Великих Луках 10.05.2023, 08:450 Праздник Преполовения Пятидесятницы отмечают православные
10.05.2023, 08:280 В Госдуме предложили ввести штраф для хозяев собак за их самовыгул 10.05.2023, 08:060 Новые правила перерасчета пенсии после увольнения объяснил экономист 10.05.2023, 07:450 Псковская область заняла 54 место в рейтинге российских регионов по динамике зарплат 10.05.2023, 07:240 Неожиданную причину головной боли назвал врач
10.05.2023, 07:050 Троицкий мост закроют в Пскове в 10:00 10.05.2023, 07:000 Отопительный сезон завершают в Пскове 09.05.2023, 22:050 Профилактический рейд провели сотрудники МЧС в Куньинском районе 09.05.2023, 22:000 Посвященные Дню Победы соревнования по рукопашному бою прошли в Пскове
09.05.2023, 21:440 О закрытии Троицкого моста предупредил глава Пскова 09.05.2023, 21:300 Росгвардейцы почтили память участников Великой Отечественной войны в Пскове 09.05.2023, 21:050 До +22°C ожидается в Псковской области 10 мая 09.05.2023, 20:500 Торжественный митинг состоялся в Хилово
09.05.2023, 20:300 Акцию «Георгиевская ленточка» провели великолукские полицейские 09.05.2023, 20:142 Директор псковского архива о теме войны в школе: Все в рамках программы не освоишь 09.05.2023, 20:024 «Рекорд Победы» установили спортсмены в Пскове 09.05.2023, 19:460 Профсоюзный квест «Памятные места города Пскова» прошел в областном центре
09.05.2023, 19:272 «Гонки по вертикали»: День Победы, последствия атаки дронов на Кремль и новые лица псковской политики 09.05.2023, 19:001 Philips продолжит поставлять медицинское оборудование в Россию 09.05.2023, 18:420 Активисты регионального отделения «Движения первых» взяли интервью у ребенка войны 09.05.2023, 18:262 «Подстрочник»: Наталья Исакова о сохранении и популяризации достоверной истории. ВИДЕО
09.05.2023, 18:100 Георгиевские ленточки раздали жителям Пскова 09.05.2023, 17:500 Три автомобиля попали в ДТП на Крестовском шоссе в Пскове 09.05.2023, 17:330 Владимир Воробьев о патриотическом воспитании молодежи и депутатской деятельности 09.05.2023, 17:130 Наталья Исакова поделилась планами по работе в Общественной палате РФ
09.05.2023, 16:500 Высокая пожарная опасность ожидается в Псковской области 09.05.2023, 16:190 Николай Козловский: 9 мая – священная дата для всех граждан России 09.05.2023, 16:000 Музей оккупации Псковской области уже посетили порядка четырех тысяч человек 09.05.2023, 15:390 Псковичи успешно выступили на открытых соревнованиях по танцам с собаками в Петербурге
09.05.2023, 15:190 Два автомобиля столкнулись у торгового центра в Пскове 09.05.2023, 15:120 Сергей Вострецов: Служить России суждено тебе и мне, служить России - удивительной стране! 09.05.2023, 15:000 Борис Елкин: День Победы близок каждой семье 09.05.2023, 14:451 «Гайд-парк»: Владимир Воробьев о патриотизме и депутатской деятельности. ВИДЕО
09.05.2023, 14:231 Праздничный концерт «Встречаем Победу» состоялся в псковском Доме офицеров 09.05.2023, 14:050 Открытки, письма и фотографии принимает от населения псковский архив 09.05.2023, 13:505 В Таллине российские дипломаты возложили венок к «Бронзовому солдату» 09.05.2023, 13:300 Пропавшего в прошлом году великолучанина разыскивают полицейские
09.05.2023, 13:152 Появится ли в Пскове кадетский корпус, рассказал Владимир Воробьев 09.05.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с директором псковского госархива Натальей Исаковой 09.05.2023, 12:450 Воины Псковского гарнизона встретили День Победы торжественным маршем 09.05.2023, 12:342 В российском регионе 17 человек отравились шаурмой
09.05.2023, 12:140 Фотографии довоенного «Михайловского» экспонируют в Петербурге 09.05.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Владимиром Воробьевым 09.05.2023, 11:550 Председатель Псковского облсовпрофа: Ветераны - это наша гордость и история 09.05.2023, 11:480 Министр здравоохранения России рассказал о состоянии Прилепина
09.05.2023, 11:300 «Подстрочник»: Наталья Исакова о сохранении и популяризации достоверной истории 09.05.2023, 11:270 Путин: Против России вновь развязана война, но страна обеспечит свою безопасность 09.05.2023, 11:070 Александр Козловский: На подвигах Героев Великой Отечественной войны воспитывалось несколько поколений 09.05.2023, 11:010 Работу над приквелом «Игры престолов» приостановили из-за забастовки сценаристов
09.05.2023, 10:420 «Гайд-парк»: Владимир Воробьев о патриотизме и депутатской деятельности 09.05.2023, 10:240 Михаил Ведерников поздравил ветеранов и жителей Псковской области с Днем Победы 09.05.2023, 10:080 Двух детей сбила Toyota у автобусной остановки в Псковской области 09.05.2023, 09:510 Нетрезвого водителя остановили полицейские в Острове
09.05.2023, 09:380 Михаил Ведерников и Александр Котов возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Пскове. ФОТО 09.05.2023, 09:350 Названы преимущества и недостатки паевых инвестиционных фондов 09.05.2023, 09:210 Александр Котов: Мужество героев войны – эталон патриотизма для всех поколений 09.05.2023, 09:000 Нарушившего миграционное законодательство иностранца выявили в Псковской области
09.05.2023, 08:410 Психолог назвала основные причины появления любовниц у мужчин 09.05.2023, 08:191 Рекордный интерес к недвижимости фиксируют в России 09.05.2023, 08:001 День Победы празднуют в России 9 мая 09.05.2023, 00:010 Россиянам объяснили, почему частая доставка еды на дом вредна для фигуры
08.05.2023, 23:560 20 команд приняли участие в турнире «Локобол – 2023» в Пскове 08.05.2023, 23:240 Двое детей пострадали при ДТП в Острове 08.05.2023, 23:190 Хоккейный турнир «Приз закрытия сезона» пройдет в Пскове 08.05.2023, 22:580 Мужчина получил травмы при падении с железнодорожного моста в Дно
08.05.2023, 21:586 Псковичи планируют отжаться более 25 тысяч раз в честь Дня Победы 08.05.2023, 21:360 Более 300 человек покусали клещи в Псковской области с начала сезона 08.05.2023, 21:130 Цветы к Могиле неизвестного солдата возложили в Пскове 08.05.2023, 20:570 Памятный обелиск восстановили в бежаницкой деревне Фишнево
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru