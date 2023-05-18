Общество

УФАС установило нарушение на торгах по обустройству игровой площадки в Красногородске

Нарушение при проведении торгов на обустройство детской игровой площадки в Красногородске выявило Псковское УФАС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен был поставить и выполнить монтаж игрового комплекса, качелей, качалок, скамеек и прочих малых архитектурных форм. Сумма контракта составляла около 1 млн рублей.

Администрация Красногородска, которая проводила закупку, пояснила, что при описании оборудования учитывался опыт других муниципалитетов и отзывы населения. Однако УФАС обратило внимание заказчика на то, что поскольку речь идет об обустройстве игрового комплекса, который будут использовать дети, оборудование, в частности, горки и качели, должны соответствовать требованиям ГОСТов, иметь соответствующие сертификаты качества и технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

В ходе рассмотрения дела заказчик представил коммерческие предложения, поступившие от трех российских компаний, которые не содержали указания на товарные знаки, позволяющие определить производителей, предлагаемого к поставке оборудования.

«Было установлено, что при определении технических характеристик заказчик ориентировался на товар производителя, который не имел документов, подтверждающих качество и безопасность. Доказательств наличия на рынке не менее двух производителей детского игрового оборудования, обладающих необходимым сертификатом качества, не представил», - отметили в УФАС.

Администрации Красногородска выдали предписание аннулировать протоколы и пересмотреть итоги аукциона.