Общество

Благоустройство воинских захоронений в Гдове планируют завершить до конца года

Благоустройство воинских захоронений в Гдове планируют завершить до конца 2023 года. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит провести полную работу по благоустройству территорий, в том числе демонтировать и заново установить таблички, подготовить почву для устройства партерного и обыкновенного газона и посеять газон, выровнять и очистить надгробия, покрасить ранее окрашенные металлические поверхности, демонтировать и установить бортовые камни, провести декоративную отделку и другое.

Воинские захоронения находятся по адресу: Псковская область, город Гдов, площадь 25 Октября. Благоустройство пройдет в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».

Подрядчика определят 29 мая.

Благоустройство воинских захоронений заказала администрация Гдова. Начальная цена контракта - 408 тысяч 121 рублей. Источник финансирования – бюджет муниципального образования.