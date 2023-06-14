Общество

Комитет Госдумы не поддержал московский законопроект о «мягких лапках»

В Мосгордуме предложили запретить ветеринарным клиникам делать кошкам и собакам без ветеринарных показаний операции, направленные на хирургическое изменение их физиологических свойств, например, удалять когти вместе с фалангами пальцев. Такой законопроект столичные депутаты вносили в госдуму два раза. Но юридические формулировки инициативы согласовать так и не удалось. Поэтому комитет госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды на заседании 14 июня порекомендовал отклонить законопроект.

Первый зампред комитета госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов сказал «Парламентской газете», что собирается доработать инициативу и внести ее в Госдуму заново, согласовав все юридические тонкости с различными ведомствами.

Напомним, что первую версию инициативы Мосгордума внесла в госдуму в марте 2021 года. Тогда в документе шла речь о запрете делать кошкам две операции — тендонэктомию, то есть удаление сухожилий, чтобы животные не могли выпускать когти, и ониэктомию — ампутацию третьей фаланги пальца с когтем. Такие операции еще называют «мягкие лапки». Они чреваты опасными последствиями — после онихэктомии изменяется нагрузка на лапы животного и страдает позвоночник.

Но на инициативу пришел отрицательный отзыв правительства. Основные претензии были к несогласованности положений документа с некоторыми законами. Тогда комитет госдумы по экологии порекомендовал авторам доработать документ. «Тогда коллеги отметили, что существуют и другие манипуляции, которые следовало бы запретить. В частности, мне запомнился сплошной татуаж», — сказал соавтор законопроекта, председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Александр Соловьев.