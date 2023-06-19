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Общество

Серебристые облака над Псковским кремлём запечатлел астрофотограф

20.06.2023 07:53|ПсковКомментариев: 0

Серебристые облака над Псковским кремлём запечатлел астрофотограф. Таймлапс снимков  опубликовали в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «АстроПсков»

«Серебристые облака - сравнительно редкое атмосферное явление - крайне разреженные облака, возникающие в мезосфере под мезопаузой (на высоте 76—85 км над поверхностью Земли) и видимые в глубоких сумерках, непосредственно после заката или перед восходом Солнца. Наблюдаются в летние месяцы в широтах между 43° и 65°(северной и южной широты). Удалось доказать, что аналогичные явления имеют место и на других планетах, в частности, на Марсе», - отметил автор снимков. 

Ранее, Венеру над дельтой реки Великой запечатлел астрофотограф Михаил Прохоренко.

Теги: #астрономия
Источник: Псковская Лента Новостей
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