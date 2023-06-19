Общество

Серебристые облака над Псковским кремлём запечатлел астрофотограф

Серебристые облака над Псковским кремлём запечатлел астрофотограф. Таймлапс снимков опубликовали в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «АстроПсков»

«Серебристые облака - сравнительно редкое атмосферное явление - крайне разреженные облака, возникающие в мезосфере под мезопаузой (на высоте 76—85 км над поверхностью Земли) и видимые в глубоких сумерках, непосредственно после заката или перед восходом Солнца. Наблюдаются в летние месяцы в широтах между 43° и 65°(северной и южной широты). Удалось доказать, что аналогичные явления имеют место и на других планетах, в частности, на Марсе», - отметил автор снимков.

Ранее, Венеру над дельтой реки Великой запечатлел астрофотограф Михаил Прохоренко.