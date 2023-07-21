О путях заражения менингитом предупредил иммунолог

В России в июле был зафиксирован ряд случаев заражения бактериальным и вирусным менингитом. Чем отличаются и как распространяются эти инфекции, объяснил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
С начала июля почти два десятка случаев менингита были выявлены в Екатеринбурге. По данным Роспотребнадзора, три ребенка заразились вирусным вариантом заболевания, а 15 взрослых – менингококковой инфекцией. Возбудители менингита могут передаваться разными путями, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Эпидемии бактериального менингита бывают достаточно редко, добавил иммунолог.
«Есть хорошая вакцина, ее много, но она применяется по эпидемическим показаниям, ее вводят не всем – нет такой необходимости, потому что это редкое заболевание, и большие эпидемии бывают редко. Достаточно следить за здоровьем, вовремя проходить диспансеризацию и не допускать к работе людей с простудными явлениями», – считает Владислав Жемчугов.
Вспышки менингита чаще всего возникают в больших коллективах, продолжил врач.
«Чаще всего бактериальный менингит возникает в организованных коллективах, где высокая плотность, люди много контактируют, и не очень хорошая вентиляция в помещениях. Это могут быть школы, училища. Если микробом заражается человек, который предрасположен к воспалению, к заболеванию с клиническими проявлениями, то начинается вспышка. Сотрудники Роспотребнадзора начинают исследовать людей, берут мазки из носоглотки, выявляют контактировавших и наблюдают две-три недели за теми, кто контактировал. Всех контактных вакцинируют, и так гасится вспышка», – заключил Владислав Жемчугов.