Общество

О путях заражения менингитом предупредил иммунолог

В России в июле был зафиксирован ряд случаев заражения бактериальным и вирусным менингитом. Чем отличаются и как распространяются эти инфекции, объяснил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

С начала июля почти два десятка случаев менингита были выявлены в Екатеринбурге. По данным Роспотребнадзора, три ребенка заразились вирусным вариантом заболевания, а 15 взрослых – менингококковой инфекцией. Возбудители менингита могут передаваться разными путями, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Менингит – это воспаление мозговой оболочки, он бывает двух видов по возбудителю. Первый – вирусный, так называемый серозный. Он легкий, переносится в основном фекально-оральным путем. Вирус живет в жаркое время в закрытых непроточных водоемах, это одна из разновидностей кишечного гриппа. Тяжелый менингит – гнойный, он бактериальный. Микроб передается воздушно-капельным путем, живет в носоглотке, и у большинства людей никак не проявляется, при этом при кашле и чихании человек заражает тех, с кем общается. Реже заболевание протекает в форме насморка, боли в горле – как простуда. А у некоторых людей он (возбудитель менингита, – ред.) проникает в мозг, вызывает тяжелейшее воспаление с потерями сознания, судорогами, спазмами и приводит к инвалидности и даже смерти», – объяснил Владислав Жемчугов.

Эпидемии бактериального менингита бывают достаточно редко, добавил иммунолог.

«Есть хорошая вакцина, ее много, но она применяется по эпидемическим показаниям, ее вводят не всем – нет такой необходимости, потому что это редкое заболевание, и большие эпидемии бывают редко. Достаточно следить за здоровьем, вовремя проходить диспансеризацию и не допускать к работе людей с простудными явлениями», – считает Владислав Жемчугов.

Вспышки менингита чаще всего возникают в больших коллективах, продолжил врач.

«Чаще всего бактериальный менингит возникает в организованных коллективах, где высокая плотность, люди много контактируют, и не очень хорошая вентиляция в помещениях. Это могут быть школы, училища. Если микробом заражается человек, который предрасположен к воспалению, к заболеванию с клиническими проявлениями, то начинается вспышка. Сотрудники Роспотребнадзора начинают исследовать людей, берут мазки из носоглотки, выявляют контактировавших и наблюдают две-три недели за теми, кто контактировал. Всех контактных вакцинируют, и так гасится вспышка», – заключил Владислав Жемчугов.