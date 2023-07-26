Общество

Гречка в России подешевела на 18,7% с начала года

Гречневая крупа в РФ с 18 по 24 июля снова подешевела после того, как две недели назад подорожала впервые с середины мая прошлого года, цена на свинину и курицу выросла, следует из данных Росстата.

Цена на гречневую крупу в среднем в России упала на 0,39%, неделей ранее, с 11 по 17 июля — тоже снизилась, на 0,68%. До этого, с 4 по 10 июля, гречка в РФ подорожала впервые с середины мая прошлого года (на 0,29%); с начала текущего года по 24 июля гречка подешевела на 18,77%, пишет агентство «Прайм».

Мясо кур подорожало в среднем на 0,52% (плюс 0,34% на прошлой неделе), свинина прибавила 0,72% против 0,29% неделей ранее. Сахарный песок стал дороже на 1,2% (до этого — на 1,12%), цена на подсолнечное масло снизилась на 0,53% против 0,54% отчетным периодом ранее. Куриные яйца подорожали на 0,5% против 0,52%, рис и пшенная крупа прибавили 0,31% и 0,12%, неделей ранее — 0,08% и 0,17%.

«Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1%, в том числе на яблоки и бананы — 2,9%, капусту белокочанную — 2,8%, помидоры — 1,1%. В то же время цены на лук репчатый снизились на 4,1%, огурцы — на 2,8%, морковь — на 2,1%, свеклу столовую — на 0,9%, картофель — на 0,3%», — сообщает статведомство.

Неделей ранее плодоовощная продукция в РФ в целом подорожала на 0,8%.