Общество

Терапевт развеяла миф о рисках простудиться в жару от мороженого

Вирусы, которые вызывают ОРВИ, распространяются в осенние и зимние периоды и передаются от больных людей. Терапевт УЗД «ИНВИТРО-Воронеж» Светлана Куприна развеяла миф о том, что в жару можно простудиться от мороженого.

ОРВИ – это вирусная инфекция, которая передаётся человеку при контакте с больным. «То, что мы называем простудой, это вирусное заболевание, передаётся от больного человека и никак не связанo c употреблением мороженого. У некоторых людей могут быть болезненные ощущение в горле, связанные с чувствительностью слизистых к холоду», - приводит слова Куприной RuNews24.

Не обостряются также при поедании мороженого хронические заболевания уха, горла или носа. Врач отметила, что в некоторых случаях, при ангине или ОРВИ, рекомендуется есть мороженое, чтобы уменьшить боли в горле.

Таким же заблуждением является и то, что в жару можно простудиться от сквозняка.