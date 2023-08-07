Общество

Ярмарки могут начать проводить на псковской набережной

Левая сторона набережной реки Великой в Пскове требует оживления и наполнения. О планах в этом направлении первый заместитель главы администрации города Ирина Иванова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Левая сторона набережной, безусловно, требует оживления, наполнения. Сейчас ты по ней гуляешь, негде даже кофе выпить», – отметила Ирина Иванова.

Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Гостья студии напомнила, что в туристическом центре на улице Георгиевской, 4 открылось кафе. Также там находится выставочный зал, проходят различные интерактивные мероприятия, которые можно посетить с детьми.

«Что касается самой набережной, казалось бы, можно там какие-то нестационарные кафе разместить. Но это охранная зона, там объекты культурного наследия, поэтому здесь на нас накладываются определенные ограничения. Возможно там проводить ярмарки, и мы рассматриваем этот вариант на следующий год, но там отсутствует теневая зона, поэтому на сегодняшний день мы ставим там лежаки. По нашим наблюдениям, это хорошая практика. Лежаки пользуются популярностью. Это показывает ситуация, когда мы забрали их на гарантийный ремонт, и часа не прошло, как это все заметили», – поделилась гостья студии.