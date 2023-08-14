Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
распродажа стройматериалов
самое время для ремонта
Топ уютных летних террас Пскова
Кружки и секции в Пскове
Купе-кроссовер Geely Tugella
Интересные места отдыха в Псковской области
Резиновое ассорти
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
«Истфакт» Столица российского воздухоплавания
Снова в школу. ЛОНГРИД
«Истфакт» Псковские партизаны
Господин Рейтингомер
удмуртская ведьма
университет профсоюзов
чем полезен нацпроект «Культура»
 
 
 
ещё Общество 14.08.2023 15:550 Жаркое начало недели прогнозируют в Псковской области  15.08.2023 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с председателем Псковского облсовпрофа 15.08.2023 11:300 МегаФон зафиксировал рост мобильного трафика онлайн-кинотеатров на 16% 15.08.2023 11:230 Туалеты у стен Кремля понапрасну возмутили псковичей 15.08.2023 10:570 Школьница из Пскова стала участницей телешоу «Кондитер. Дети» на «Пятнице!» 15.08.2023 10:300 Связь как в городе: «Ростелеком» обеспечил мобильным Интернетом еще шесть псковских деревень
 
 
 
Самое популярное 11.08.2023 12:250 Хулиганы повредили десять автомобилей на Дальнем Завеличье. ФОТО, ВИДЕО 11.08.2023 12:415 Подъезд разгромили в доме на Дальнем Завеличье. ФОТО 12.08.2023 10:313 Повредивших автомобили на Дальнем Завеличье хулиганов поймали полицейские 14.08.2023 22:280 С погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 09.08.2023 07:350 Сильные ливни и грозы ожидаются в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Туалеты у стен Кремля понапрасну возмутили псковичей

15.08.2023 11:23|ПсковКомментариев: 0

Биотуалеты и мусорные контейнеры на минувших выходных разместили у кремлевской стены в месте впадения реки Псковы в реку Великую, испортив вид с одной из самых лучших смотровых площадок Пскова у Высокой башни Окольного города. Такое решение вызвало волну возмущений в социальных сетях.

«Это лучший вид на Псковский кремль с главной городской смотровой площадки. Был», – отметила горожанка.

Однако позже выяснилось, что беспокоились псковичи зря. Уже к утру вторника туалеты и мусорные контейнеры с площадки убрали. Как оказалось, они были установлены на время проведения триатлона «Мехуборка» в рамках требований соблюдения правил гигиены. 

 

На данный момент площадка убрана, никаких следов размещения туалетов и мусорных контейнеров там не осталось.

Теги: #псков #туалет #мусорные контейнеры
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ощутили ли вы на себе рост цен?
В опросе приняло участие 73 человека
15.08.2023, 12:170 Псковский спортсмен стал призером чемпионата России по гребному спорту 15.08.2023, 12:110 Более 30 тысяч заявлений подали жители Псковской области на участие в ДЭГ 15.08.2023, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с председателем Псковского облсовпрофа 15.08.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 15 августа
15.08.2023, 12:000 Интерактивный квест «Археологическая песочница» пройдет в Изборске 15.08.2023, 11:531 Курс доллара поднялся выше 98 рублей 15 августа 15.08.2023, 11:420 Псковская велосипедистка стала лучшей на чемпионате России в парной гонке 15.08.2023, 11:390 «Кузница»: Управляем ли мы управляющими компаниями?
15.08.2023, 11:300 МегаФон зафиксировал рост мобильного трафика онлайн-кинотеатров на 16% 15.08.2023, 11:230 Туалеты у стен Кремля понапрасну возмутили псковичей 15.08.2023, 11:170 «Дело вкуса»: Sea Food в Пскове 15.08.2023, 11:150 Личность погибшего мужчины устанавливает полиция в Печорском районе
15.08.2023, 11:080 Псковский банк оштрафовали за использование искусственного интеллекта 15.08.2023, 10:570 Школьница из Пскова стала участницей телешоу «Кондитер. Дети» на «Пятнице!» 15.08.2023, 10:450 «Гайд-парк»: Игорь Иванов о Годе укрепления и развития социального партнерства 15.08.2023, 10:342 Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку сразу до 12% с 8,5% годовых
15.08.2023, 10:300 Связь как в городе: «Ростелеком» обеспечил мобильным Интернетом еще шесть псковских деревень 15.08.2023, 10:220 25-й выпуск проекта «Истфакт»: Псковские партизаны 15.08.2023, 10:180 Очевидцев тройного ДТП у деревни Щиглицы ищут пострадавшие 15.08.2023, 10:070 Псковская Лента Новостей вошла в топ-50 русскоязычных медиаресурсов
15.08.2023, 10:000 Магазин «Еврострой» в Пскове устроил распродажу из-за закрытия 15.08.2023, 09:550 Две квартиры сгорели в невельской деревне 15.08.2023, 09:400 Способы зарабатывать больше перечислили россияне 15.08.2023, 09:330 Псковская Лента Новостей стала самым цитируемым СМИ в регионе во II квартале 2023 года
15.08.2023, 09:250 Три человека пострадали в результате ДТП в Палкинском районе 15.08.2023, 09:150 Россияне стали менее уязвимы к действиям мошенников 15.08.2023, 09:001 Зарплатные ожидания жителей Псковской области выросли почти на 4 тысячи рублей 15.08.2023, 08:450 Врач рассказала, может ли быть полезна шаурма
15.08.2023, 08:300 Выставка «Путь к свету» откроется в Печорах 15.08.2023, 08:100 Не использовать чистящие средства для мытья фруктов советует диетолог 15.08.2023, 07:540 Девелоперы вводят необычные акции для продажи новостроек 15.08.2023, 07:360 Деревья и кустарники высаживают в Псково-Печерском монастыре
15.08.2023, 07:181 Пилот с реальными цифровыми рублями стартует в России 15.08.2023, 07:000 День археолога отмечают 15 августа 14.08.2023, 23:060 Около 30 человек получили травмы в авариях в Псковской области за неделю 14.08.2023, 23:001 Лужи сладкого сиропа засыпали песком от пчел в Детском парке Пскова
14.08.2023, 22:320 Mitsubishi обгонял два грузовика по встречной обочине и спровоцировал ДТП в Псковском районе. ВИДЕО 14.08.2023, 22:280 С погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 14.08.2023, 22:050 Стала известна программа фестиваля исторической поэзии «Словенское поле 2023» 14.08.2023, 22:000 Онлайн-голосование за подключение сел и деревень к Сети продлили до 10 сентября
14.08.2023, 21:440 Стихийную свалку в водоохранной зоне реки Великой ликвидируют по требованию прокуратуры 14.08.2023, 21:400 Психотерапевт дала советы родителям на случай протеста ребенка против школы 14.08.2023, 21:280 Андрей Турчак: Рабочая группа по СВО отработала 28 тысяч обращений за полгода 14.08.2023, 21:200 Круглый стол организует региональное отделение Союза писателей России в Пскове
14.08.2023, 21:110 Псковичка выиграла 3 млн рублей во всероссийском конкурсе детских инициатив 14.08.2023, 21:000 Десятый сезон корпоративного футбольного турнира «Вызов» завершился в Пскове 14.08.2023, 20:400 Общероссийская акция «Зарядка со стражем порядка» прошла в Великих Луках 14.08.2023, 20:381 Список партии «Яблоко» сняли с муниципальных выборов в Опочецком районе
14.08.2023, 20:200 Норма продажи рецептурных лекарств не повлияет на их доступность - Минздрав 14.08.2023, 20:180 Незаконные дисциплинарные взыскания в отношении медработника отменила себежская прокуратура 14.08.2023, 20:000 Псковичам напомнили о возможности взять выходной для диспансеризации 14.08.2023, 19:400 Роспотребнадзор снова не нашел безопасных для купания мест в Петербурге
14.08.2023, 19:301 О коррупционных правонарушениях могут сообщить псковичи на «телефон доверия» судебных приставов 14.08.2023, 19:200 Псковский облсовпроф обзавелся новым партнером в Петербурге 14.08.2023, 19:170 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Город плывет... 14.08.2023, 19:020 Президент назначил судьей Островского городского суда Юлию Сорокину
14.08.2023, 19:000 Росгвардейцы за неделю изъяли у псковичей более 120 патронов 14.08.2023, 18:470 Продавцы требуются в новый магазин «Деревня Соловьи» в Пскове 14.08.2023, 18:270 Старый асфальт снимают в центре Пушкинских Гор 14.08.2023, 18:240 В Калининградской области планируют ввести курортный сбор
14.08.2023, 18:150 Почти 500 семей в Псковской области направили материнский капитал на обучение детей 14.08.2023, 18:000 Исторический праздник «Воевода Шуйский» станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН 14.08.2023, 17:581 Воду после ливня оперативно откачали из подземного перехода в Великих Луках 14.08.2023, 17:540 Праздничный концерт в честь 550-летия Псково-Печерского монастыря состоялся в Пскове
14.08.2023, 17:500 Мастер-класс по самбо провел известный спортсмен для юных великолукских борцов 14.08.2023, 17:420 Команда Псковского облсовпрофа приняла участие в турслете ко Дню железнодорожника 14.08.2023, 17:400 «Зарядка со стражем порядка» прошла в детском саду при псковской гимназии 14.08.2023, 17:380 Доходы почти на 1,5 млрд рублей зарегистрировали самозанятые в Псковской области
14.08.2023, 17:310 Нетрезвого водителя мотоцикла выявили в Невеле 14.08.2023, 17:200 Рейтингомер: уголовка для главы, пойманные ошапурки и потоп после дождика в четверг 14.08.2023, 17:151 Псковичей приглашают создать цветочную дорожку в Псково-Печерском монастыре 14.08.2023, 17:110 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 14 августа
14.08.2023, 17:050 Граждан Индии оштрафовали в Себеже за нарушение правил въезда в пограничную зону 14.08.2023, 16:570 Ямочный ремонт проведут в Пскове 14.08.2023, 16:410 Маршрут автобуса №3 продлят в Пскове с 15 августа 14.08.2023, 16:363 Список кандидатов от «Яблока» сняли с муниципальных выборов в Новоржевском районе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru