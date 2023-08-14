Общество

Туалеты у стен Кремля понапрасну возмутили псковичей

Биотуалеты и мусорные контейнеры на минувших выходных разместили у кремлевской стены в месте впадения реки Псковы в реку Великую, испортив вид с одной из самых лучших смотровых площадок Пскова у Высокой башни Окольного города. Такое решение вызвало волну возмущений в социальных сетях.

«Это лучший вид на Псковский кремль с главной городской смотровой площадки. Был», – отметила горожанка.

Однако позже выяснилось, что беспокоились псковичи зря. Уже к утру вторника туалеты и мусорные контейнеры с площадки убрали. Как оказалось, они были установлены на время проведения триатлона «Мехуборка» в рамках требований соблюдения правил гигиены.

На данный момент площадка убрана, никаких следов размещения туалетов и мусорных контейнеров там не осталось.