Общество

Глава региона осмотрел новый ФАП в новоржевской деревне Выбор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрел новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Выбор Новоржевского района в рамках рабочего выезда 23 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

ФАП возвели по программе «Модернизации медико-санитарного звена» в 2019 году. В зоне его обслуживания более 30 населенных пунктов, радиус обслуживания превышает 10 км. Главный врач Пушкиногорской межрайонной больницы, филиалом которого является больница в Новоржеве, и его заместитель, директор филиала Татьяна Коновалова рассказали, что принимать пациентов в новом здании гораздо комфортнее, к тому же есть вся необходимая техника.

Напомним, прежний фельдшерско-акушерский пункт располагался в здании 1970 года постройки.