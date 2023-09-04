Общество

Что поможет детям избежать вирусов в сезон заболеваний, объяснили эксперты

Осенью количество школьников, заболевших вирусными инфекциями, традиционно растет. Минздрав подготовил памятку для педагогов о профилактике в школах ОРВИ, в том числе COVID-19. Учителям рекомендуют научить детей правильно чихать, проследить, есть ли у них носовые платки, и объяснить, что в столовой нельзя пользоваться одной ложкой с друзьями.

В памятке для учителей Минздрав советует объяснить школьникам, что нельзя чихать и кашлять в ладони. Инфекция легко переходит с рук на окружающие предметы, а с них — к одноклассникам и педагогам. Все ученики должны пользоваться носовыми платочками. Использовать их нужно правильно, то есть только один раз. В крайнем случае ребенку можно чихнуть в локоть, разъяснили в ведомстве. А после использования платка дети должны обработать руки антисептиком.

В столовой педагогам рекомендуют следить за гигиеной детей. Например, чтобы они не пользовались одними и теми же вилками, ложками, ножами или стаканами с одноклассниками.

Учителям нужно обращать внимание на самочувствие учеников в течение дня, ведь ребенок не всегда готов рассказать о своем состоянии. Насторожить педагогов должны вялость ребенка, отказ от участия в мероприятиях или от еды, насморк, кашель, жалобы на головную боль. Такого школьника нужно изолировать от других детей и поставить в известность медработника и руководителя школы.

Минздрав напомнил, что по-прежнему важно соблюдать социальную дистанцию, проветривать школьные классы, коридоры и спортзалы, следить, чтобы ученики мыли руки и использовали дезинфектанты.

Учителям не стоит забывать и о своем здоровье. При боли в горле, температуре, потере обоняния педагогам нужно надеть маску, прекратить общение с учениками и коллегами, обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Письмо Минздрава содержит много полезных рекомендаций, но постоянное использование детьми дезинфицирующих средств для рук может привести к обратному эффекту, сказал «Парламентской газете» инфекционист Евгений Тимаков: «Частое использование таких средств убивает наши личные бактерии, которые помогают защищаться от патогенных микроорганизмов и вирусов, и нарушает защитный барьер кожи». По словам эксперта, злоупотребление может привести и к дерматитам у детей, особенно в преддверии зимнего сезона.

Тимаков посоветовал использовать антисептики не постоянно, а в разовых случаях, например, если ребенок действительно чихнул в руку: «В течение дня достаточно просто мыть руки с мылом, это будет более эффективно. Причем мыльные растворы для детей должны содержать нераздражающие компоненты».

Альтернативой одноразовым платкам, о которых упомянул в своем письме Минздрав, могут стать бумажные салфетки, предложила врач-педиатр, первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая: «Ведь если платки вовремя не постирать, они станут прекрасной средой для распространения бактерий и вирусов».

Ребенка следует оставить дома при первых же признаках заболевания, предупредила она: «Не надо думать, что если ребенок проснулся с температурой, а родители ему температуру сбили, то он уже не болеет».

По словам депутата, мамы и папы часто переживают, что дети отстанут от программы, и отправляют их в школу с насморком или кашлем, а инфекция передается другим ученикам. На осмотре в школе такого ребенка все равно отправят домой, отметила депутат.

Осень и зима — время для витамина D, напомнила Буцкая: «Исследования доказали, что люди с содержанием этого витамина в организме в пределах нормы болеют реже. Уже можно начинать пить его в профилактических дозах или сдать анализы, чтобы узнать, необходима ли ребенку доза повыше».

Стоит воздержаться от походов в места массового скопления людей, а при первых признаках недомогания у ребенка обратиться к врачу, сказала и заслуженный врач России, депутат Госдумы Татьяна Кусайко.

Она напомнила, что ежегодно с августа по всей стране делают прививки от гриппа: «Пренебрегать приглашением на вакцинацию не стоит. Важно сделать это своевременно, так как после вакцинации иммунитет формируется в течение 30 дней. Вакцинируют ребенка только при наличии информированного согласия законных представителей».

Один из самых простых, но действенных способов избежать ОРВИ - соблюдать правила личной гигиены, добавила Кусайко. Нужно напомнить детям, что не следует пить из чужих чашек и бутылок, а руками лучше не трогать лицо.

«Родителям следует следить за режимом питания, сна и отдыха детей и за использованием ими гаджетов. Школьникам нужно больше быть на свежем воздухе, важно соблюдать режим проветривания дома. Также не стоит чрезмерно нагружать ребенка секциями. Дополнительное образование и основные занятия должны быть не во вред, а на пользу», — заключила Кусайко.