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Общество

Первые признаки болезни Альцгеймера перечислил невролог

16.09.2023 15:55|ПсковКомментариев: 1

Визитной карточкой самой распространенной формы деменции — болезни Альцгеймера — считаются нарушения памяти. Однако болезнь часто начинает проявляться иначе.

Как рассказал врач-невролог, профессор ВМА Андрей Емелин, несмотря на существующие противоречия и дискуссии про механизм развития болезни Альцгеймера, считается, что в основе этого заболевания лежит накопление патологических белков в тканях головного мозга. Этот процесс далее запускает в организме целый каскад сложных и связанных между собой реакций, которые в итоге приводят к деменции.

«Наследственных форм болезни, которые генетически опосредованы, не так уж много среди общего числа пациентов. И в этом случае не стоит сразу рисовать себе какие-то мрачные картины», — отметил он Андрей Емелин.

По словам невролога, при болезни Альцгеймера, как правило, больше всего страдает память на текущие, недавние события. При этом память об отдаленных событиях может оставаться относительно сохранной. Но обычно начинается болезнь с изменений в поведении.

«Очень часто нарушение памяти — не первый симптом. Первый симптом — это пропадание интереса пожилого человека к окружающей действительности, утрата интереса к хобби, к каким-то увлечениям. На это очень часто родственники не обращают внимание», — приводит его слова издание «Доктор Питер».

По словам главного внештатного невролога комитета по здравоохранению Петербурга Игоря Вознюка, есть и другие ранние, но не совсем очевидные признаки болезни, которые не стоит игнорировать.

Специалист перечислил три таких признака:

  • замедленность в решении задач, которые раньше не вызывали у человека проблем. Если ранее на их решение требовалось мало времени, то теперь стало уходить все больше и больше.
  • трудности с выбором. Человеку становится все сложнее с чем-то определиться, выбрать какую-то из позиций. По словам Игоря Вознюка, проблема выбора связана с ассоциативным мышлением, которое при болезни страдает одним из первых.
  • резкое сужение круга интересов, количества звонков, событий, выходов на контакт с другими людьми. По словам специалиста, такое резкое изменение в поведении человека не стоит списывать на то, что он просто загрустил. Возможно, здесь подоплека совсем в другом.

В целом симптомы болезни Альцгеймера специалисты сравнивают со снежным комом или масляным пятном, которое неуклонно растет — к прежним проявлениям присоединяются все новые и новые. И хотя излечить человека полностью пока невозможно, врачи призывают не медлить и не откладывать поход к специалисту в долгий ящик. У медиков сегодня в арсенале есть средства, которые могут, если не вылечить, то заметно затормозить развитие болезни и улучшить качество жизни пациентов. Если же человек и его близкие ничего не будут делать, болезнь, скорее всего, будет прогрессировать достаточно быстро.

Теги: #болезни
Источник: Псковская Лента Новостей
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