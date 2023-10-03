Общество

«Единая Россия» проверит компетентность псковичей в уходе за новорожденными

«Единая Россия» проводит диктант «Вопросы родителям» в рамках реализации федерального партийного проекта «Крепкая семья». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Цель проекта - просвещение граждан Российской Федерации в области ухода за новорожденными детьми, в том числе ставится цель простимулировать граждан к повышению уровня компетентности в вопросах ухода за детьми.

Диктант проведут с 26 сентября по 26 октября на сайте в виде онлайн-теста, который состоит из 26 вопросов и включает в себя задания на проверку знаний в области основных особенностей ухода за новорожденными.

«Приглашаю всех попробовать свои силы и пройти задания в диктанте. По итогам успешно пройденного тестирования будет сформирован электронный сертификат, который автоматически будет выслан на электронный адрес, указанный при регистрации. Подведение итогов диктанта пройдет до 30 ноября 2023 года, а список победителей будет опубликован на официальном сайте проекта», - рассказал руководитель регионального исполнительного комитета псковского реготделения партии Максим Адамчук.