Общество

Цифровые медицинские профили появятся у всех россиян в 2024 году

Цифровые медицинские профили появятся у всех россиян в 2024 году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Перед нами стоит амбициозная задача - в этом году сформировать единую систему персонифицированного учёта и в 14 пилотных регионах начать её внедрение с последующим расширением количества субъектов. К 2024 году сформировать в полном объёме цифровые медицинские профили застрахованных граждан и к 2025 году уже фактически обеспечить цифровую профилактику на территории страны», - сказал Мурашко на форуме пациент-ориентированных инноваций..

Он отметил, что в этом году внедряются цифровые решения - применяются программы с искусственным интеллектом. Как минимум один такой программный продукт в каждом субъекте будет работать уже в этом году, подчеркнул министр. По его словам, сейчас идёт установка и отлаживание механизмов работы, пишет РИА Новости.

Ранее Мурашко сообщал, что в России формируется новый проект «Цифровой профиль пациента». Система цифрового профиля пациентов, в которой будут отражаться все перенесенные заболевания и состояние человека, поможет врачам делать прогнозы на несколько лет вперед, вовремя выявлять болезни и лечить.