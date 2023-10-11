Общество

Первый случай заболевания гриппом «В» зарегистрирован в Псковской области

Первый случай заболевания гриппом «В» зарегистрирован в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ выросла почти на 5 %. Рост числа заразившихся зафиксирован во всех возрастных категориях, кроме детей с трех до шести лет. Среди подростков заболеваемость ОРВИ составляет почти 51%.

Родителям школьников врачи рекомендуют оставлять ребенка дома, если есть повышенная температура, сильный насморк, боль в горле, и обязательно вызвать врача.

Напомним, в Псковской области от гриппа привились 117 тыс. 931 человек, это 20% от общего количества жителей региона.