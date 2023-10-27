Общество

«Альманах ММА в России» могут увидеть псковичи на платформе Wink

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Сериал «Большая битва» (18+) выходит в видеосервисе «Ростелекома» Wink, 6 и 7 серия уже доступны. Об этом с предпоказа 7 серии в кинотеатре киностудии «Ленфильм» передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Большая битва» - документальный сериал о становлении ММА в России. В картине снялись такие звезды как Хабиб Нурмагомедов, Федор Емельяненко, Александр Шлеменко, Ислам Махачев, Петр Ян, Магомед Исмаилов.

«У нас получился альманах этого вида спорта, ведь до нас на экране не было полноценной истории, которая бы рассказывала про становление ММА в России с 1995 года по настоящее время, получился такой экскурс в ММА на протяжении 25 лет», - рассказал журналистам режиссер Михаил Дворжецкий.

Идея создания документального фильма о ММА пришла продюсеру Сергею Бондарчуку около 2,5 лет назад, спустя год начались съемки. За полтора года работы создатели сделали 52 интервью со спортсменами из разных уголков России.

Сценарист Алексей Сафонов рассказал журналистам, что много лет писал репортажи о бойцах ММА, и сериал, как он отметил, не «про мордобой», а про людей, которые приходят в этот вид спорта. Среди них - выходцы из провинциальных городов, небольших населенных пунктов. Алексей Сафонов подчеркнул, что в столице «мало классных спортсменов», поэтому в сериале про становление звезд ММА есть истории восхождения из самой глубинки.

Стоит отметить, что сериал раскрывает в том числе и женское лицо ММА. Героиня седьмой серии - семикратная чемпионка мира Марина Мохнаткина - рассказывает о непростом детстве в деревне, о материнстве и об образах «женщины на кухне» как общепринятом и женщины-бойца как отторгаемом обществом.

Смотреть сериал «Большая битва» можно уже сейчас в видеосервисе «Ростелекома» Wink по ссылке.

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