Общество

Льву Шлосбергу* грозит штраф за отсутствие плашки иноагента

Псковский городской суд 14 ноября рассмотрит в первой инстанции дело об административном правонарушении в отношении заместителя руководителя регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга* (иноагент), политика обвиняют в нарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ, сообщается на сайте суда.

Согласно статье обвинения, Лев Шлосберг* разместил в публичном доступе материалы, не указав, что они произведены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента.

Политику грозит наказание в виде административного штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Напомним, Министерство юстиции РФ признало иностранным агентом Льва Шлосберга* 16 июня.

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Новым председателем регионального отделения партии «Яблоко» избран депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук.

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*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов