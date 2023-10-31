Льву Шлосбергу* грозит штраф за отсутствие плашки иноагента

Псковский городской суд 14 ноября рассмотрит в первой инстанции дело об административном правонарушении в отношении заместителя руководителя регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга* (иноагент), политика обвиняют в нарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ, сообщается на сайте суда.
Согласно статье обвинения, Лев Шлосберг* разместил в публичном доступе материалы, не указав, что они произведены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента.
Политику грозит наказание в виде административного штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.
Напомним, Министерство юстиции РФ признало иностранным агентом Льва Шлосберга* 16 июня.
Новым председателем регионального отделения партии «Яблоко» избран депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук.
*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов