Общество

Отреставрированные советские фонари включат в Великих Луках 16 ноября

Отреставрированные советские фонари торжественно включат на улице Пионерской, 7 в Великих Луках сегодня, 16 ноября. Об этом сообщил реставратор, мастер-технолог мастерской «Металлопомощь» Артём Васильев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Включение фонарей запланировано на 17.45.

Напомним, фонари были установлены в 60-е годы одновременно со строительством кинотеатра «Спутник». В здании бывшего кинотеатра давно уже размещается библиотека, а свидетели былых времен - чугунные фонари - постепенно разрушались. Пока за дело не взялась семья неравнодушных великолучан.