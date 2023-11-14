Общество

Случаи внебольничной пневмонии фиксируют у детей и в семьях в Великих Луках

Случаи внебольничной пневмонии фиксируют у детей в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Фото: администрация города Великие Луки

Заседание координационного совета по демографии состоялось в администрации города Великие Луки 14 ноября. В этот раз совещание посвятили эпидемиологической обстановке по внебольничным пневмониям на территории города Великие Луки.

Эпидемиологическую обстановку доложил начальник территориального отдела Роспотребнадзора по городу Великие Луки Максим Максимов. Он отметил, что за один месяц на территории города Великие Луки зафиксировали 153 случая внебольничных пневмоний. Основной возраст заболевших от 7 до 11 лет. Тяжелых случаев не зафиксировано, большинство из них носит легкий характер, а заболевшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Он отметил, что до наступления осенних каникул на карантин были закрыты сразу несколько школ. Пришкольные лагеря в них не организовывались. После каникул, несмотря на разобщенность детских коллективов, резкой тенденции к снижению заболеваемости пока нет. В связи с этим Роспотребнадзор выдал дополнительные рекомендации городским общеобразовательным учреждениям.

В свою очередь врач-инфекционист по филиалу «Великолукский» Псковской областной инфекционной больницы Наталья Дорожкина подчеркнула, что в настоящее время стали возникать и семейные очаги заболевания внебольничными пневмониями.

Кроме того, врач-инфекционист озвучила важные меры профилактики таких заболеваний и обратила внимание на необходимость разобщить коллективы детей в школах города, а также усилить утренний фильтр, более тщательно обращать внимание на самочувствие учащихся и усилить дезинфекцию помещений.

В рамках заседания координационного совета по демографии также озвучили противоэпидемические мероприятия по профилактике внебольничных пневмоний, которые реализуются в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, а также в учреждениях дополнительного образования.