Общество

До -10 градусов без осадков прогнозируют в Псковской области 21 ноября

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 21 ноября. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, в регионе не будет существенных осадков.

Прогнозируется ветер восточных направлений со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -5 до -10 градусов, днем столбик термометра покажет от -2 до -7 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.

Ранее сообщалось, что «довольно холодная погода» будет преобладать на Северо-Западе России на неделе с 20 по 26 ноября.