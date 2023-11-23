Порядка 500 псковских студентов пришли на встречу с Екатериной Мизулиной 

Исполнительный директор Национального центра помощи детям, член Общественной палаты РФ, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина приехала в Псков на встречу со студентами. Мероприятие проходит в Доме офицеров сегодня, 23 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Эти слова вызвали в зале бурные аплодисменты.
Далее она выступила с приветственной речью, после встреча продолжится в открытом формате - студенты смогут задать вопрос главе Лиги безопасного Интернета.
«Я люблю эти встречи в открытом формате разговора, чтобы вы могли высказать свое мнение. Мне интересно, как вы видите ситуацию, какие проблемы вас беспокоят», - отметила Екатерина Мизулина.
Тема встречи - «Основные аспекты кибербезопасности, ее значение и вызовы, с которыми сталкиваются общество и государство». Участие в мероприятии принимают студенты, получающие среднее профессиональное и высшее образование в Псковском государственном университете, всего порядка 500 учащихся.
Напомним, в Псковской области проходит «Месяц безопасного Интернета».
В рамках акции теме кибербезопасности была посвящена целая серия мероприятий в Псковском техническом лицее.