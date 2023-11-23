Общество

Порядка 500 псковских студентов пришли на встречу с Екатериной Мизулиной

Исполнительный директор Национального центра помощи детям, член Общественной палаты РФ, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина приехала в Псков на встречу со студентами. Мероприятие проходит в Доме офицеров сегодня, 23 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Очень рада снова быть в Пскове, люблю ваш прекрасный русский город. Тут, правда, прошел некоторый слух, что вы не очень хотели приходить на встречу, и всех вас якобы заставили. Если кто-то не хочет, можете уйти, а у нас будет интересный разговор», - начала свое выступление Екатерина Мизулина.

Эти слова вызвали в зале бурные аплодисменты.

Далее она выступила с приветственной речью, после встреча продолжится в открытом формате - студенты смогут задать вопрос главе Лиги безопасного Интернета.

«Я люблю эти встречи в открытом формате разговора, чтобы вы могли высказать свое мнение. Мне интересно, как вы видите ситуацию, какие проблемы вас беспокоят», - отметила Екатерина Мизулина.

Тема встречи - «Основные аспекты кибербезопасности, ее значение и вызовы, с которыми сталкиваются общество и государство». Участие в мероприятии принимают студенты, получающие среднее профессиональное и высшее образование в Псковском государственном университете, всего порядка 500 учащихся.

Напомним, в Псковской области проходит «Месяц безопасного Интернета».

В рамках акции теме кибербезопасности была посвящена целая серия мероприятий в Псковском техническом лицее.