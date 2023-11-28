Общество

Почти 60% обращений по заболеваниям приходится на детей до 14 лет – псковский эпидемиолог

Более 56% регистрируемых обращений по заболеваниям в Псковской области приходится на детей до 14 лет. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила врач-эпидемиолог Псковской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный эпидемиолог комитета по здравоохранению Псковской области Ирина Семенова.

«Более 56% регистрируемых обращений приходится на детей до 14 лет. Разница сезонов. До 2022 преобладал ковид, затем он уступил место вирусу гриппа, в большей части случаев регистрировала грипп А. В этом году интересный сезон. Мы регистрируем респираторные заболевания, но не вирусной этиологии, а бактериальной. Как поведет себя в этом году – можно только предполагать», – рассказала она.

Ни в коем случае не нужно принимать противовирусные препараты и антибиотики без назначения врача, подчеркнула эпидемиолог.