Общество

Мемориальную доску сержанту Павлу Богатыреву открыли на здании лицея №4 в Пскове

Мемориальную доску сержанту Павлу Богатыреву открыли на здании лицея №4 в Пскове 6 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев посетил открытие памятника и отметил, что лицей №4 города Пскова смог воспитать сильного духом человека.

«В первую очередь хотелось бы выразить слова благодарности и поддержки родителям и семье славного воина. Лицей №4 воспитал сильного духом человека и дал ему возможность защитить свою Родину», – сказал Евгений Васильев.

В феврале 2022 года колонна военнослужащих, в составе которой был Павел Богатырев, попала в засаду, его боевая машина была подбита. Не растерявшись, гвардии сержант покинул горящую машину, принял командование расположившейся возле него группой на себя, отдавал четкие и решительные указания на уничтожение противника.