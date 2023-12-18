Общество

Три заместителя главы администрации Великих Лук избавятся от приставки «и.о.»

14-е очередное заседание Великолукской городской Думы седьмого созыва состоится 21 декабря в 10.00 в зале заседаний администрации города Великие Луки на площади Ленина, 1. В проект повестки дня сессии включены 24 вопроса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: Великолукская городская Дума

Депутатам предстоит принять бюджет города Великие Луки на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и согласовать план работы Великолукской городской Думы седьмого созыва на первый квартал 2024 года.

Также им предстоит утвердить в должности первого заместителя главы администрации города Великие Луки Виктора Каменского, в должности заместителей главы городской администрации - Сергея Бураченка и Всеволода Куплайса. На данный момент у всех трех есть приставка «исполняющий обязанности».

Кроме того, депутаты утвердят положение о порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления, внесут изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Великие Луки на 2022-2024 годы, подведут итоги выполнения работ по ремонту дворовых территорий, капитальному и текущему ремонту асфальтобетонных и грунтовых дорог города в 2023 году, рассмотрят вопрос о деятельности муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» города Великие Луки за 2022 год и 9 месяцев 2023 года и обсудят другие вопросы.