Общество

Юрист рассказал, как вернуть в магазин непонравившийся подарок

Вернуть в магазин не понравившийся новогодний подарок и получить за него деньги можно даже без чека, кроме того, магазины обязаны монетизировать и подарочные сертификаты, сообщил РИА Новости представитель Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Дмитрий Рябов.

Вернуть обратно еду, конфеты и чай можно только в определенных случаях; лекарства, духи и украшения обменять практически невозможно.

Чай, кофе и конфеты

Юрист напомнил, что основным нормативным актом, регулирующим отношения по покупке товаров, порядку их обмена или возврата является закон «О защите прав потребителей».

«Сразу стоит отметить, что действующее законодательство регулирует порядок обмена или возврата только непродовольственных товаров надлежащего качества. Вместе с тем, законом не предусмотрен возврат продуктовых товаров, например, конфет и других сладостей, чая, кофе, за исключением продажи товаров, которые не соответствуют качеству», - отметил Рябов.

Он уточнил, что вернуть еду можно, если потребитель только после покупки обнаружил, что срок годности истек, а также при наличии неестественного запаха, изменения формы, насекомых или личинок, плесени, нарушения упаковки. Или, например, если в коробке с леденцами оказались шоколадные конфеты, то есть информация на упаковке товара отличается от его содержания.

«Но некоторые продавцы имеют политику возврата качественных продовольственных товаров и могут пойти навстречу и обменять товар, если он вам не подошел», - добавил юрист.

Одежда

По его словам, с непродовольственными качественными товарами дело обстоит иначе.

«Представим, вы в качестве подарка приобрели кроссовки. Счастливый обладатель вещи их померил, но они ему оказались малы, кроме того, не подошли по расцветке и фасону. В таком случае вы вправе обменять такой непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого купили этот товар, в течение 14 дней, не считая дня покупки. При отсутствии у продавца необходимого для обмена товара покупатель вправе возвратить приобретенный товар продавцу и получить уплаченную за него денежную сумму. Также обменять или вернуть товар можно, если он не подошел по форме, габаритам, комплектации. Очень важно указывать в заявлении именно одну из перечисленных причин. Если, например, покупатель сошлется на то, что нашел товар дешевле в другом магазине, то деньги могут не вернуть», - пояснил юрист.

Он напомнил, что важным условием для обмена вещи является сохранение ее товарного вида, отсутствие признаков употребления, сохранение пломб, фабричных ярлыков, наличие товарного или кассового чека, иного документа, подтверждающего оплату, например, договора, кредитного договора. «Если кроссовки не подошли, но вы все-таки решили сходить в них на одну тренировку, а потом осуществить возврат, то, увидев признаки употребления, продавец будет вправе отказать», - сказал Рябов.

Он отметил, что отсутствие упаковки не является причиной отказа в обмене товара, а утрата товарного чека не лишает покупателя возможности ссылаться на свидетелей, которые подтвердят факт покупки; фотография или видеосъемка процесса покупки также могут помочь при возврате. Кроме того, удовлетворение требования не должно ставиться в зависимость от реализации товара по принципу: «верну деньги после того, как продам кому-нибудь другому».

Что поменять нельзя

При выборе подарка юрист посоветовал помнить, что обменять или вернуть покупатель вправе любой товар, за исключением тех, которые включены в «Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену», утвержденный правительством РФ.

«Этот перечень достаточно объемный и включает в себя в том числе: лекарственные препараты, товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях, предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки), парфюмерно-косметические товары, ювелирные изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, животные и растения, непериодические издания (книги, альбомы, календари, буклеты). Поэтому перед покупкой подарка рекомендую ознакомиться с полным списком в указанном документе», - сказал Рябов.

Он отметил, что перечень является исчерпывающим и не может быть расширен продавцом по своему усмотрению.

«Так что, приобретая гель для душа, одеколон, купальник, изделие из золота, стоит помнить, что если подарок не подойдет, то обменять эти товары, если их качество надлежащее, вам вряд ли удастся. Вместе с тем, не стоит отказываться от возможности обменять даже такой товар, ведь речь идет только об отсутствии обязанности продавца это сделать. При этом магазины могут пойти навстречу и произвести обмен», - пояснил юрист.

Подарочные сертификаты

«Большим спросом в качестве новогодних подарков пользуются подарочные сертификаты или карты. Однако возникают ситуации, когда в силу различных причин одаряемый не имеет интереса в использовании подарочного сертификата: не нравится продукция, предлагаемая продавцом или исполнителем, отсутствует необходимость в ее приобретении, медицинские противопоказания - например, для подарочных сертификатов на СПА-процедуры», - сказал он.

По словам юриста, по закону приобретение потребителями подарочного сертификата подтверждает внесение ими аванса и право на покупку товара в будущем, а соответственно, аванс не может быть удержан продавцом.

«Однако очень часто продавцы указывают на то, что подарочный сертификат не подлежит возврату. Вместе с тем, такое условие является недопустимым, ущемляющим права потребителей», - пояснил он.

Обмен брака

Юрист обратил внимание на то, что законом предусмотрен возврат любого товара ненадлежащего качества, с требованием о возврате уплаченных за такой товар денежных средств можно обратиться как к продавцу, так и изготовителю или импортеру товара.

«Для этого необходимо убедиться, что не истек срок предъявления требования по недостаткам товара, составить претензию и представить ее продавцу, принять участие в проверке качества товара, в случае удовлетворения продавцом ваших требований в добровольном порядке получить деньги за некачественный товар, а при отказе продавца разрешить вопрос миром обратиться с иском в суд», - пояснил Рябов.

Он рекомендовал приобретать подарки в местах организованной торговли – в магазинах, супермаркетах, торговых центрах, официальных рынках, чтобы избежать проблем в дальнейшем с качеством товара или возвратом денег за некачественный товар.