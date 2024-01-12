Общество

Роспотребнадзор поддержал запрет продажи алкогольного мороженого детям

Роспотребнадзор приветствует решение правительства, согласно которому алкогольное мороженое стало приравниваться к спиртным напиткам. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

«Когда мы выявили это мороженое с содержанием алкоголя, это решение стало очевидным. Мороженое всегда ассоциируется с детством, это детский продукт, это продукт, который употребляют беременные женщины, маленькие дети, люди с ограничениями, - сказала она. - Мы очень рады, что наша позиция была поддержана. <...> Мы предоставляли доклад в правительство о том, что мороженое может быть только безалкогольное. Наше предложение поддержано, решение состоялось, и мы, безусловно, его поддерживаем».

Ранее профильные министерства инициировали несколько изменений в обороте алкогольного мороженого. В Минфине отмечали, что крепость замороженных десертов достигает 7-10%, как в слабоалкогольных напитках, и предлагали снизить ее предельный уровень до 1,2% (как в квасе), пишет ТАСС.

При этом распространение алкогольного мороженого не было ограничено: продукт относился к исключениям, поэтому закон о регулировании алкогольного рынка на него не действовал. В результате, как указывали в Минфине, алкогольное мороженое могло свободно продаваться в парках и вблизи детских учреждений. Ограничений, запрещающих продажу подобных десертов детям и подросткам, также не было.

С учетом этого в правительство неоднократно обращались депутаты, региональные ведомства, профильные организации с просьбой изменить ситуацию. 9 января распоряжением правительства алкогольное мороженое стало приравниваться к спиртному, оно будет запрещено к продаже детям.