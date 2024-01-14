Общество

Кого ищут псковские работодатели, уточнили эксперты

Эксперты hh.ru проанализировали потребности бизнеса в начале 2024 года и выяснили, каких специалистов чаще всего сейчас ищут компании, а также какие профессии будут в топе на протяжение года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса.

За последние 30 дней местные работодатели разместили более 3 тысяч вакансий. Что на 18% больше, чем в прошлом году. По числу объявлений о работе и спросу лидируют рабочие (более 1,1 тысячи или 27% вакансий от всего объема за месяц). На втором месте по спросу и востребованности у бизнеса – рабочие (более тысячи новых вакансий). На третьем месте у местных работодателей – производственники причем как инженерные, так и рабочие кадры (более 900 новых предложений о работе). Также в регионе растёт потребность в работниках розничной торговли – более 500 новых вакансий за месяц, что на 14% больше, чем в прошлом году. Также по сравнению с прошлым годом на 58% выросла потребность в работниках сферы туризма и общепита.

«Псковская область – регион, в котором активно развиваются сразу несколько кластеров, которым всегда будут необходимы работники и специалисты. К таким кластерам в первую очередь относится пищевая промышленность. Это значит, в 2024 году в регионе всё также будут востребованы как представители рабочих профессий (монтажники, наладчики), так и специалисты-инженеры», - рассказали эксперты.

Также регион активно развивает туристическую сферу, потому всё также в топе по спросу у бизнеса будут держаться как работники для horeca (официанты, администраторы, кухонные персонал и повара), а также специалисты, разбирающиеся в туристической сфере (менеджеры по продажам, менеджеры по развитию бизнеса, эксперты по туризму, гиды).

Между тем для поддержания и развития основных структур (ЖКХ, медицина, образование, логистика) работодателям потребуются тоже новые работники (дворники, уборщики, механизаторы, сантехники, врачи, фельдшеры, преподаватели, водители, машинисты, курьеры и др.)