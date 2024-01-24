Общество

В Великолукском районе умер последний ветеран Великой Отечественной войны

Ушел из жизни последний из проживавших на территории Великолукского района ветеран Великой Отечественной войны Сергей Гостенков.

Фото: газета «Наш путь»

«Администрация Великолукского района выражает искренние соболезнования родным, друзьям и близким Сергея Семеновича. Память о нем всегда будет жить в летописи Великолукского района, ведь она неразрывно связана с историей нашего края!» - пишет районная газета «Наш путь».

Сергей Гостенков родился 31 января 1926 года в деревне Орехново Великолукского района.

«Одним из ключевых событий в жизни Сергея Семеновича стала Великая Отечественная война. В ряды Красной Армии Сергей Гостенков был призван 29 ноября 1943 года. Служил сперва автоматчиком 359-го запасного стрелкового полка, затем - автоматчиком 60-го стрелкового полка 65-й стрелковой дивизии, которая участвовала в Свирско-Петрозаводской операции, длившейся с июня по август 1944 года и приведшей к выходу Финляндии из участия во Второй мировой войне. В октябре 1944 года Сергей Семенович был тяжело ранен в ногу и по февраль 1945 года находился на лечении в военном госпитале. После этого был комиссован. Всю свою жизнь Сергей Семенович Гостенков трудился водителем в колхозе «Ленинская искра»», - уточнили в газете.