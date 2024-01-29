Общество

Социальный фонд России проиндексирует материнский капитал псковских семей на 7,4%

1 февраля Социальный фонд России повысит сумму материнского капитала всем семьям, которые пока не воспользовались им. Индексацию на 7,4% также получат родители, сохранившие часть средств на сертификате. Чем больше неиспользованная сумма, тем выше будет прибавка после индексации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Фонда.

Максимальное повышение ждёт те семьи, которые пока ни разу не распоряжались сертификатом. Для них сумма вырастет сразу на 43,4 тысячи рублей. Если оформлен материнский капитал на второго ребёнка и при этом не было никаких трат, увеличение составит уже 57,4 тысячи.

Родители, сохранившие часть материнского капитала, также вправе рассчитывать на индексацию в следующем месяце. Если после всех распоряжений у семьи осталось, например, 255 тысяч рублей, именно эта сумма и будет увеличена в феврале на 7,4%. В результате семья уже сможет распорядиться средствами в размере 273 тысяч.

С 2007 года в Псковской области сертификаты на материнский (семейный) капитал получили 50 112 семей. Сохранили часть средств на сертификате 23 149 семей в регионе.

Информация о сумме неизрасходованного материнского капитала доступна родителям на портале госуслуг. Соответствующий сервис Социального фонда позволяет всегда иметь под рукой актуальные данные о средствах, которые семья может направить на существующие направления программы.

По её условиям, материнский капитал подлежит индексации раз в год на уровень фактической инфляции. С 1 февраля размер маткапитала на первого ребёнка составит 630 380,78 рубля, на второго ребёнка - 833 024, 74 рублей.