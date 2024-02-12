Общество

Продажу бургеров и картошки фри рядом со школами просят ограничить

Болезни сердца и сосудов пока остаются главной причиной смертности в России. Изменить ситуацию может профилактика, и начинать ее нужно с детского возраста: оградить детей от негативного влияния табака, энергетиков и позаботиться об их здоровом питании. Какие законодательные инициативы призваны снизить смертность от инсультов, кто находится в зоне риска и когда пора обращаться к врачу, рассказала заслуженный врач России, член комитета Совета Федерации по социальной политике Жанна Чефранова.

«На законодательном уровне акцент необходимо сделать не на сам инсульт, а на его профилактику. Я противник курения, и продажу сигарет на кассе продуктового магазина оцениваю крайне отрицательно. Не могу спокойно смотреть и на картину, когда в проезжающем мимо автомобиле мама курит в салоне, а в автомобильном кресле сидит ребенок. В общественных местах запретили курение, и это принесло только плюсы. Нужно запретить курить и при детях. Законодательные инициативы должны быть направлены на то, чтобы в первую очередь семья вела здоровый образ жизни. Бесполезно в школе ребенку говорить, что курить вредно, если в квартире дым стоит коромыслом», - сказала она в интервью «Парламентской газете».

Доказано, что чем меньше точек быстрого питания вокруг школы, техникума, училища, тем меньше в учебном заведении детей с ожирением, продолжила депутат.

«Ожирение — очень большая беда и социально значимая проблема, как и сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. Подростки с избыточной массой тела в трудоспособном возрасте войдут в зону риска возникновения инсульта. Законодательно ограничить появление точек быстрого питания вокруг школ вполне возможно. Напомню, 7 февраля на пленарном заседании Совет Федерации одобрил очень важный закон об ограничении «наливаек» в жилых домах», - уточнила спикер.