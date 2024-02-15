Общество

Снег и до +2 градусов прогнозируют в Псковской области 16 февраля

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 16 февраля. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью пройдет небольшой снег. Днем прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега, местами с дождем, в отдельных районах будет гололед.

Прогнозируется ветер южных направлений со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -4 до -9 градусов, днем столбик термометра покажет от -3 до +2 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.