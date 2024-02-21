Иван Белугин: Псковское отделение РВИО активно включилось в повестку нашего округа

Псковское отделение РВИО активно включилось в повестку Локнянского муниципального округа. Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Воспользуюсь случаем и поблагодарю своего земляка Александра Александровича Борисова, который возглавляет Псковское региональное отделение РВИО. Он помог нам в этом году проводить мероприятия. Основное - появятся новые информационные стенды под эгидой РВИО на самом мемориале Матросова. Там этого не хватает. Нас поддержали по автопробегу, поэтому флаги РВИО будут на автомобилях. Пригласили руководителя местного отделения в Великих Луках Дмитрия Анатольевича Белюкова. Будем это взаимодействие развивать и по другим проектам. РВИО активно включилось в повестку нашего округа. В перспективе поработать по грантам, есть идеи, что можно сделать уникального для округа», – сказал он.