Общество

Тело Алексея Навального* передали матери

Тело Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) отдали его матери Людмиле. Об этом заявила пресс-секретарь Навального* Кира Ярмыш** (иноагент в России) в соцсети X.

«Тело Навального отдали матери. Пока Людмила Ивановна в Салехарде», — написала Кира Ярмыш**.

Она отметила, что в скором времени состоятся похороны. Навальный* умер в колонии 17 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что расследование причин смерти Навального* еще идет, пишет Ura.ru.

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*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

**Внесен Минюстом России в список физических лиц, выполняющих функции иноагентов