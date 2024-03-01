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Борис Елкин: Герои 6-й роты - пример истинного мужества и преданного служения Отечеству

1 марта Псков скорбит по десантникам 6-й роты, героически погибшим на высоте 776 под Улус-Кертом, приняв неравный бой с боевиками. Герои 6-й роты - пример истинного мужества и преданного служения Отечеству, отметил глава Пскова Борис Елкин.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Эта дата отзывается в сердце и памяти каждого псковича. И сегодня, в условиях спецоперации, приобретает особый смысл. С момента трагедии прошло 24 года. Но боль утраты не утихает. Герои 6-й роты - пример истинного мужества и преданного служения Отечеству! Вечная им память и благодарность!» - написал Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Напомним, в марте 2000 года десантники шестой роты 76-й дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

Имена псковских героев увековечены в мемориалах, книгах, фильмах и названиях улиц городов по всей России.