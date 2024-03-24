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Общество

Опыт развития ТОС в Псковской области изучает калининградская делегация

25.03.2024 15:38|ПсковКомментариев: 0

Делегация представителей муниципального сообщества из Калининградской области прибыла в псковский регион для обмена опытом в части развития территориального общественного самоуправления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области». 

Фото здесь и далее: ассоциация «Совет муниципальных образований Псковской области»

С приветственным словом к собравшимся обратился директор общенациональной ассамблеи ТОС Захарий Юдин. Свое выступление он посвятил роли ТОСов в развитии гражданского общества и его институтов на территориях муниципальных образований, механизмам взаимодействия с местным сообществом, органами МСУ и государственной власти.

Спикеры встречи - руководитель управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова, глава ассоциации «Совет муниципальных образования Псковской области» Валентина Понизовская, исполнительный директор АСМО Татьяна Забелина, председатель ТОС «Платишино», заместитель главы администрации Островского района Анна Николаева. Они поделились практиками работы, рассказали о взаимодействии и совместных проектах ТОС и муниципальных властей.

Калининградские коллеги рассказали, как они развивают ТОСы у себя, представители примеры интересных практик.

«Представители ТОСовского движения и местного самоуправления Псковской области имели возможность как в ходе панельных дискуссий, так и непосредственно в кулуарах пообщаться и узнать детали работы коллег. Надеемся, обмен опытом принесет пользу представителям наших регионов и даст дополнительный импульс развития муниципальным сообществам!» - добавили в псковской ассоциации. 

Теги: #ТОС
Источник: Псковская Лента Новостей
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