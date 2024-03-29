Псковские росгвардейцы продолжают отбор кандидатов для поступления в военные учебные заведения

Псковские росгвардейцы проводят отбор кандидатов для поступления в военные учебные заведения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
Учебные заведения Росгвардии осуществляют подготовку офицеров с военно-специальным образованием для замещения офицерских должностей тактического звена и структур военно-политической работы в войсках национальной гвардии Российской Федерации с присвоением воинского звания «лейтенант». Срок обучения 5 лет.
В качестве кандидатов рассматриваются граждане Российской Федерации мужского пола, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование, из числа:
Отбор проходит в Саратовский военный институт ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Санкт-Петербургскую Академию войск национальной гвардии Российской Федерации, Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации и Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.
Дополнительную информацию можно узнать на сайтах образовательных учреждений, а также в региональном управлении Росгвардии.