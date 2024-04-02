Металлический забор убрали вокруг мультимедийного фонтана в Пскове

Металлический забор убрали вокруг мультимедийного фонтана в сквере имени 60-летия Октября в Пскове утром 3 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Напомним, работы по строительству фонтана начались в третьем квартале 2023 года. В настоящее время планируется его настройка. Полноценный запуск намечен на май.
Конструкция фонтана состоит из 10 водных контуров, в том числе функции туманообразования и светомузыкального сопровождения. На водный экран можно будет проецировать видео. Цена контракта составила 79,9 млн рублей.