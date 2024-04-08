Общество

Россияне назвали Кота Матроскина и Винни Пуха любимыми героями мультфильмов

Кот Матроскин из мультфильма «Простоквашино», Винни Пух из советского цикла по одноименной сказке Алана Милна, а также Домовенок Кузя стали самыми любимыми героями российских зрителей. Об этом говорится в исследовании онлайн-кинотеатра Kion по случаю Дня российской анимации.

По данным Kion, любят смотреть мультфильмы и делают это регулярно 93% россиян, 33% опрошенных смотрят их несколько раз в неделю, 21% - несколько раз в месяц, около 18% - один раз в неделю, пишет ТАСС.

«Самая популярная категория мультфильмов среди россиян - советские мультфильмы. Предпочтения жанров, любимых мультфильмов из детства и мультперсонажей отличались в разных возрастных категориях, абсолютным лидером среди всех возрастных категорий стал мультфильм "Ну, погоди!". Также в топ самых любимых мультфильмов россиян вошли мультфильмы "Простоквашино", "Жил-был пес", "Шрек" и "Маша и Медведь". А любимыми мультгероями россияне чаще всего называли Кота Матроскина, Винни Пуха, Домовенка Кузю, Зайца и Волка из "Ну, погоди!"», - указано в материалах исследования.

Уточняется, что выбор любимых мультфильмов и героев менялся в разных возрастных категориях. Опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет в основном предпочитают аниме (его смотрит 22% респондентов), зарубежные полнометражные мультфильмы (около 20%) и советские мультфильмы (около 18%). Самыми любимыми мультфильмами из детства в этой возрастной категории назвали «Смешарики», «Ну, погоди!», «Наруто», «Шрек», «Маша и Медведь». А в топ любимых персонажей мультфильмов вошли Шрек, Губка Боб, Волк из «Ну, погоди!» и Золушка.

Аудитория в возрасте 35-44 лет предпочитают советские мультфильмы (их выбрали 32%), российские полнометражные современные мультфильмы (27%) и зарубежные полнометражные мультфильмы (около 16%). Опрошенные в этой возрастной категории своими любимыми мультфильмами из детства считают «Ну, погоди!», «Простоквашино», «Жил-был пес», «Домовенок Кузя» и «Маугли». Любимые персонажи в этой возрастной категории - Кот Матроскин, Винни Пух, Домовенок Кузя, Заяц и Волк из «Ну, погоди!». Россияне в возрасте от 45 лет чаще всего смотрят советские мультфильмы (более 47%), российские полнометражные современные мультфильмы (28%) и российские мультсериалы (около 8%). Любимые мультфильмы из детства у опрошенных в этой возрастной категории – «Ну, погоди!», «Простоквашино», «Тайна третьей планеты», «Жил-был пес» и «Остров сокровищ». Любимыми мультперсонажами россияне в возрасте от 45 лет назвали Кота Матроскина, Волка из «Ну, погоди!», Домовенка Кузю, Винни Пуха и Карлсона.

При этом более половины опрошенных россиян отрицательно относится к ремейкам старых советских мультфильмов. Они считают, что качество и смысл таких мультфильмов становятся ниже. Представители Kion отметили, что доля тех, кто негативно относится к переосмыслению старых мультфильмов, увеличивается от более молодого возраста к более зрелому.

Опрос проведен онлайн-кинотеатром Kion в преддверии Дня российской анимации, который отмечают в стране 8 апреля. В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет по всей России, период проведения опроса не указан.