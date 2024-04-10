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Спектакль «Маленькие трагедии» был выпущен при финансовой поддержке Минкульта - Карен Нерсисян

О выборе спектаклей для гастролей рассказали художественный руководитель Ереванского государственного русского драматического театра имени К. Станиславского Карен Нерсисян и артистка театра Елена Варданян в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Спектакль "Маленькие трагедии" был выпущен при финансовой поддержке министерства культуры Российской Федерации. Это (включение спектакля в гастроли - ред.) было предложение "Больших гастролей", так как этот спектакль выпущен в год Пушкина при финансировании министерского гранта», - рассказал Карен Нерсисян.

Что касается спектакля «Люди. Звери. Обстоятельства» - это один из любимых спектаклей Ереванского театра, добавил он.