Общество

Какие суши и роллы популярны среди псковичей, рассказали рестораторы

Какие суши и роллы чаще заказывают псковичи, рассказали управляющие ресторана Tasty Sushi Владислав Стороженко и Ксения Николаева в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Если бы, наверное, в США не популяризировали этот продукт, то, я думаю, исконно японские роллы такой популярности не приобрели. Потому что это достаточно ограниченный набор ингредиентов. Нам, наверное, он был бы не интересен в таком объеме. У нас тоже есть покупатели, которым нужны именно суши. То есть суши с красной рыбой. Кому-то нужны мини-роллы, где, скажем так, кроме риса и рыбы нет других ингредиентов. Есть такие люди. Но основная часть населения покупает то, что посытнее, побольше, повкуснее. По сути это можно назвать русско-японской кухней», - рассказал Владислав Стороженко.

Гости студии отметили, что предпочтение псковичи чаще отдают запеченным роллам. Но несмотря на это «Филадельфия» все равно занимает первое место среди заказов.

Также Ксения Николаева поделилась своей историей об опыте работы с иностранным клиентом, чьи вкусовые предпочтения отличались от обычных заказов в ресторане.

«Я когда-то работала администратором на Труда, 50, и у меня гостем был китаец. Мы друг друга вообще не понимали, он приходил каждый день и писал в переводчике, какие роллы ему закрутить. Он не ел наши запеченные роллы, просил достать нужные ему ингредиенты», - отметила управляющая.