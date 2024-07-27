ЖКХ

Из-за непогоды в деревнях Псковского района произошли отключения электроснабжения

В результате неблагоприятных погодных условий в некоторых населенных пункта Псковского района зафиксированы локальные отключения электроснабжения. Об этом глава района Наталья Федорова сообщила в своем Telegram-канале.

Бригады энергетиков РЭС Псковского района продолжают восстановление электроснабжения.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220. Или в Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципалитета по телефону: +7 (8112) 29-31-13.