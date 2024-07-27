ЖКХ

Госдума ужесточила требования по подготовке к отопительному сезону

Госдума приняла закон, ужесточающий требования к муниципалитетам, теплосетям и управляющим компаниям по подготовке к отопительному сезону.

Документ направлен на повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения в России. Он вводит обязанность быть готовыми к отопительному периоду для муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей и управляющих компаний, а также владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями.

В многоквартирных домах эта обязанность будет возложена на управляющую компанию. А муниципалитеты будут обязаны готовить к отопительному периоду в том числе и бесхозные объекты теплоснабжения (у которых не определена организация по их содержанию и обслуживанию).

За неготовность к отопительному периоду будет введена административная ответственность, поясняла замглавы Минэнерго России Анастасия Бондаренко.

Закон также предусматривает, что правительство РФ установит критерии надежности теплоснабжения потребителей. В настоящее время такие критерии содержатся в правилах, утвержденных приказом Минэнерго от 12 марта 2013 года, пишет РИА Новости.

В свою очередь Минэнерго будет разрабатывать и утверждать не только правила обеспечения готовности к отопительному периоду, но и устанавливать порядок проведения оценки такой готовности. Неустранение нарушений, выявленных в ходе такой оценки, повлечет административную ответственность. Минэнерго также будет утверждать схемы теплоснабжения поселений, муниципальных и городских округов, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения (модель «альтернативной котельной»).

В целях обеспечения готовности к отопительному периоду закон обязывает муниципальные образования иметь порядок (план) действий по ликвидации последствий аварий в сфере теплоснабжения, а также утвержденную, актуализированную схему теплоснабжения. Такие схемы в обязательном порядке должны будут содержать разделы по оценке надежности теплоснабжения, предложения по ее повышению, а также мероприятия по резервированию систем теплоснабжения в определенных схемой случаях.

В рамках федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения будут проводиться профилактические (информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережений, консультирование, профилактический визит) и контрольно-надзорные (выездная и документарная проверка) мероприятия.

Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.