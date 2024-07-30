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«Гонки по вертикали»: Псковская предвыборная олимпиада, КПРФ против КПРФ и ротация митрополитов

30.07.2024 15:35|ПсковКомментариев: 0

Физкульт-привет! Этот выпуск программы «Гонки по вертикали» выходит во дни Олимпиады во Франции, после ее широко обсуждаемого скандального открытия. И сейчас, кажется, каждый уважающий себя обозреватель, мысленно адресуя аудитории вопрос «Хотите, как в Париже?», полагает необходимым провести параллели с олимпийскими стартами и воспользоваться спортивной терминологией. Сделаем это и мы, ведя разговор о региональной политике — благо, на наших политических аренах тоже хватает БОРЦОВ за власть, СПРИНТЕРОВ - участников предвыборных забегов и ПЛОВЦОВ по политическому течению. О них, да и не только о них, будем говорить сегодня.

 

Центральные темы этого выпуска.

Красная карточка кандидату. Первые выбывшие из предвыборного марафона — кто они?
Главное - не победа... и не участие. Как капитан команды псковских коммунистов Петра Алексеенко объяснил отказ от участия в выборах и маневр Дмитрия Михайлова на трансферном рынке. И почему капитан другой команды — ЛДПР — Антон Минаков завидует соперникам?
И — тут без всякой иронии, дабы не задеть чьих-нибудь чувств - замена в псковской епархии: что стоит за назначением архиепископа Матфея главой Псковской митрополии вместо Арсения, и причем здесь митрополит Тихон?

По этим и другим темам пробежимся в «Гонках по вертикали». Я — автор программы, сегодня спортивно-политический обозреватель Александр Савенко, к слову сказать - участник олимпийских медиафорумов в Сочи и призер разных спортивных конкурсов. Побежали!

Политико-спортивное обозрение начнем с напоминания о том, что главные выборные матчи в муниципалитетах Псковской области пройдут с шестого по восьмое сентября. Заявочный период истек — всего выдвинуто 339 кандидатов (нет-нет, не в мастера спорта, а на выборы в органы местного самоуправления). Из них четверо идут как эдакие свободные агенты, ну то есть самовыдвиженцами, а 335 атлетов отправлены на дистанцию тренерами девяти партийных команд — это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», «Яблоко», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Родина» и «Политическая партия социальной защиты».

- Вы из какого общества, ребята?

- «Трудовые резервы».

- А что, «Динамо» бежит?

- Все бегут (из фильма «Джентльмены удачи»)

Как известно, общерегионального турнира в этот раз не будет - ну так, чтобы голосовала вся область. Электоральные поединки проходят на городских и районных аренах. Наибольший интерес прикован к рингу в Гдове, где предстоит единственная в этот раз битва за титул главы района. Прежний обладатель чемпионского пояса единоросс Алексей Васильев весной повесил перчатки на гвоздь, отчего и возникла необходимость в проведении этого досрочного соревнования. Там выдвинулось восемь претендентов. Сейчас идет процесс регистрации. И здесь есть факторы как ожидаемые, так и неожиданные. К числу ожидаемых отнесу прежде всего отказ в регистрации экс-члену КПРФ Дмитрию Поршневу. Как и прогнозировала ПЛН, скандально известному «околополитическому фрику», ныне отправленному на турнир «Партией социальной защиты», показана красная карточка. Основанием для удаления послужили недостатки в документах, представленных в территориальную избирательную комиссию — причем, вместо самого ориентировщика на политической местности на прохождение этого контрольного пункта в территориальной избирательной комиссии отправилась его жена, а так нельзя - не по правилам. Так что, как и два года назад на предыдущих выборах, когда товарища Поршнева снимала выдвинувшая его компартия, он снова ожидаемо оказался вне числа участников забега.

- А чего вы тут делаете, а?

- Иди отсюда.

- Ну ладно-ладно (из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»).

А что касается неожиданных факторов, то тут отмечаю успешное прохождение регистрации на предвыборном старте в Гдовском районе члена команды псковского «Яблока». Его зарегистрировали, как рассказали в ТИКе, большинством голосов членов комиссии. Вообще-то мы уже стали привыкать к тому, что на выборах яблочников часто выталкивают с ринга — под предлогом того, что чего-то они там с документами напутали или еще чего. Но тут в Гдове — по крайней мере, пока - по-другому. Не знаю, в чем дело — может, в таком нетипичном кандидате от этой оппозиционной партии.

Напомню, что еще недавно главой этого района был Юрий Павлов, избранный от «Яблока». А сам муниципалитет относился к так называемой «яблочной аномалии», от которой сейчас ничего не осталось. Так или иначе позиции, яблочников в районе достаточно крепкие, есть известные игроки и многие ждали выдвижения от этого спортобщества представителя, образно говоря, тяжелой весовой категории в этой муниципальной федерации смешанных единоборств, депутата и фермера Александра Конашенкова. Однако он, как и прежде, решил на старт не выходить. И тогда яблочники нашли на выборы такого нестандартного для них «легионера» и в определенном смысле повторили ход партии власти двухлетней давности.

В 2022-м «Единая Россия» выдвигала силовика Васильева, возвращающегося в родной район — теперь «Яблоко» выдвинуло его однофамильца, капитана ВМФ первого ранга, полковника таможенной службы, который тоже недавно вернулся на малую родину.

Впрочем, точку в этой истории похода «Яблока» на выборы не ставим — наличие среди кандидатов таких персон как, например, секретарь регионального отделения «Новых людей» Игорь Романов с его известным умением отправлять соперников - и своих, и кандидата от власти - через суд в нокаут, не позволяет считать историю с регистрацией оппозиционера законченной.

Тем временем потери несет и спортобщество коммунистов Псковской области. Территориальные избирательные комиссии отказали КПРФ в заверении списков кандидатов по одномандатным округам в Бежаницком и Усвятском районах. В обоих случаях нарушен порядок оформления или отсутствуют необходимые документы, о чем заявили в избиркоме. А в Гдове, напомню, коммунисты сами приняли решение вообще не выставлять кандидата. Чем руководствовались, первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко объяснил на круглом столе в прямом эфире ПЛН FM.

Петр Алексеенко: Принято решение не участвовать в выборах главы Гдовского района.

Александр Савенко: Почему принято такое решение?

Петр Алексеенко: Принято такое решение потому, что здесь должна быть кандидатура, которая, как говорится, устраивала бы всех, в том числе и исполнительную власть нашу.

Ну то есть «партия №2», которая позиционирует себя главной оппозиционной силой, решает не выдвигать кандидата, так как он может не устроить исполнительную власть. Прямота первого секретаря обкома подкупает, и за это его можно даже похвалить. Однако многие тут видят полный абсурд — говорят, мол, о такой оппозиции власть могла только мечтать.

Кстати, тут на днях в Telegram-канале губернатора Михаила Ведерникова появилось необычное фото из серии «Минутка юмора». На снимке губернатор с главой Пскова Борисом Елкиным синхронно снимают защитные строительные каски — типа, приветствуют добросовестных подрядчиков. В дни, когда в Пскове открывали чудо-фонтан и парк аттракционов с колесом обозрения, народ в форумах шутил, что областной и городской начальники снимают шляпы, точнее каски, и перед авторами этих подарков Пскову. А я вот думаю, псковские коммунисты тоже могут это отнести на свой счет.

Повторюсь: о такой лояльной оппозиции руководству региона можно было только мечтать.

На выборы эти защитники и полузащитники интересов трудящихся не идут, чтобы не расстроить власть. Если и выдвигаются — то допускают такие ошибки, что их дисквалифицируют. А они и не горюют особо — ну так для порядка помашут после боя кулаками, но в судах, как правило, своего не добиваются — и в следующем электоральном поединке допускают примерно те же ошибки. Кроме того, наблюдаем разброд и шатание в самом областном отделении, пущенные партийцами стрелы критики в руководство обкома и резонансную историю с попыткой секретаря, руководителя фракции КПРФ в региональном парламенте Дмитрия Михайлова трудоустроиться в особую экономическую зону «Моглино», которую в свое время яростно критиковал прежний первый секретарь обкома, ныне покойный Александр Рогов. Напомню, в день сессии областного Собрания при невыключенном микрофоне коммунист Михайлов попросил сотрудницу областного правительства оказать содействие в приеме на работу в ОЭЗ «Моглино» и пояснил, что на инициированном коммунистами парламентском часе они дали представителю правительства выдохнуть, поэтому не задавали каверзных вопросов. Член обкома, ветеран коммунистической партии Геннадий Бубнов назвал всё это позорищем. А на круглом столе, о котором я сегодня уже говорил, региональный координатор другой партии — Либерально-демократической — Антон Минаков признался, что он в определенном смысле завидует руководству псковского обкома КПРФ. Ибо федеральное руководство ЛДПР не спустило бы региональному отделению ни одной из тех ошибок при проведении избирательных кампаний, которые были допущены псковскими коммунистами за последние годы.

Антон Минаков: Я иногда в чём-то коммунистам завидую, причем, уже системно - каждый год совершаются какие-то крупные ошибки. Да вот в этом году, в прошлом году все помнят историю с поддельным дипломом кандидата в губернаторы Баева, и вот каждый год что-то случается. При этом коллектив КПРФ Псковской области - он держится, он не меняется. У нас бы в партии - что при Жириновском, что при Слуцком - даже после одного любого такого момента сразу был бы распущен корсовет, координатор снят с должности, были бы присланы инспекторы КРК из Москвы и всё - подбирали бы новый корсовет и новое руководство партии. У нас вот такие истории не проходят, не проскакивают, как у вас год за годом. Я вот честно... по белому завидую.

С господином Минаковым тут можно согласиться. В других партийных командах — не только в ЛДПР, разумеется, - подобное привело бы к последствиям и оргвыводам. Насчет того, почему ничего не происходит в КПРФ, высказываются разные версии. Согласно одной из них, в федеральном руководстве компартии царит примерно такой же бардак, как и на местах, — и происходящего в Пскове там просто не замечают. К тому же регион небольшой, не самый важный для Зюганова и компании — как-то здесь живет областное отделение партии, ну и ладно; чего руководителям большой спортивной коммунистической федерации ехать в раздевалку на псковском партийном стадионе. Не до этого.

Среди прочих есть предположение и о том, что закрывание московским партийным руководством глаз на происходящее в псковском обкоме — какой-то договорной матч с властью, как раз потому что такие коммунисты вполне ее вполне устраивают, проблем на выборных полях и вообще нигде не создают. Не яблочники же они в конце концов - с ними и бороться не надо.

Согласно третьей гипотезе, у первого секретаря обкома Петра Алексеенко - кстати, члена ЦК КПРФ - есть какие-то серьезные лоббистские возможности в Москве, отчего что бы ни происходило, какая бы критика не звучала, в том числе из уст бывшего лидера псковских коммунистов, тоже члена ЦК партии Владимира Никитина — всё для первого секретаря проходит бесследно, без каких-то последствий.

И в заключение — о ротации митрополитов. Учитывая роль и значение РПЦ в Псковской области, важным событием в общественно-политической жизни региона следует считать назначение архиепископа Печерского Матфея главой Псковской митрополии. Митрополит Арсений покинул область и стал преосвященным Звенигородским, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Напомню, что кафедру в Псковской области он возглавлял менее года, с октября 2023-го. О причинно-следственных связях тут можно только гадать, мотивы принятия решений в Церкви - это тайна за семью печатями. Между тем событие для региона важное, вызывающее вопросы, в том числе из-за непродолжительности нахождения теперь уже прежнего митрополита на кафедре. И как тут не вспомнить, что Евсевий правил четверть века, с 1993-го по 2018-й. Митрополит Тихон — более пяти лет. Причем, именно при нем значение владыки и в целом РПЦ в регионе значительно возросло. На протяжении пяти лет он входил в тройку самых влиятельных персон региона по версии экспертов ПЛН.

Митрополит находился в тесном контакте с первыми лицами региональной власти, был лоббистом интересов Псковской области на федеральном уровне, влиял на общественно-политические процессы, в том числе на принятие кадровых решений. Словом, он был очень серьезным и публичным общественным деятелем. Его сменщик, честно говоря, ничем особо не запомнился. В определенном смысле митрополит Арсений был противоположностью Тихону. Ни разу не встретился со СМИ. Получив вместе с кафедрой митрополита и должность священноархимандрита и игумена Псково-Печерского монастыря, затем был освобожден от нее. А игуменом монастыря в апреле этого года как раз и был назначен архиепископ Егорьевский Матфей. Теперь он сменил Арсения во главе Псковской митрополии. В связи с этим высказываются разные версии. Кто-то считает, что это попытка ограничить влияние Тихона в Псковской области. Другая версия, напротив, связана с желанием Тихона завершить начатые проекты — и, по мнению сторонников этой точки зрения, Матфей возможно больше подходит для реализации планов.

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Как полагают некоторые комментаторы, перемещения вообще не связаны напрямую с владыкой Тихоном - скорее, причина этого в собственных действиях владыки Матфея и владыки Арсения, в их деловых качествах, в планах Святейшего на них. Мы не берем на себя смелость говорить об истинности той или иной версии. Лишь отмечаем, что для Псковской области это важное событие.

На сегодня всё. Я с вами прощаюсь и благодарю всех, кто поздравил с присуждением вашему покорному слуге звания дипломанта всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение года — помимо статей на ПЛН Союз журналистов России отметил и программу «Гонки по вертикали».

Спасибо всем — зрителям, партнерам, ньюсмейкерам — тем самым игрокам на политической арене Псковской области. Будьте здоровы! И помните: главное не победа, а участие. И да - если вы не занимаетесь политикой, то политика займется вами.

Теги: #гонки по вертикали #политика
Источник: Псковская Лента Новостей
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