Общество

Псковская фирма легализовала опасную молочную продукцию, часть которой отправили в ЛНР

Россельхознадзор обнаружил псковскую фирму-однодневку, легализовавшую опасную молочную продукцию, часть которой отправилась в Луганскую Народную Республику. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: studioworkstop / freepik

24 июня ведомство установило, что индивидуальный предприниматель из Псковской области занимался легализацией молочной продукции. Ее происхождение не установлено. В ходе расследования выяснили, что ИП осуществляет деятельность на Железнодорожной улице города Пскова.

За 2 дня, с 20 по 21 июня, предпринимателем были оформлены 12 ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) на 224,9 тонны сырных смесей и масла. В этот же временной промежуток ИП оформил восемь исходящих ВСД на 164 тонны молочной продукции, которая была отправлена адрес ООО «Арион». Эта организация осуществляет деятельность на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) и Республики Ингушетия.

В дальнейшем ООО «Арион» (Республика Ингушетия) использовало товары в качестве сырья для изготовления масла и сыра, которые, в свою очередь, направили в Санкт-Петербург, в адрес ООО «Оптторгплюс». 26 июня был установлен факт гашения ВСД на продукцию общей массой 12,9 тонны.

Также псковской организацией было оформлено 2 ВСД на 10 тонн продукции в адрес другой петербургской компании «Продзакупка». Однако в результате выезда инспекторов по адресу регистрации компании выяснилось, что там отсутствует хозяйственная деятельность. Данный факт позволил сделать вывод о том, что ООО «Продзакупка» является предприятием-фантомом. 27 июня регистрация уполномоченного лица была аннулирована, производственные площадки исключены из информационной системы «Ветис» с отметкой фантом.

Фото: freepik

Вопреки требованиям действующего законодательства, ИП не был зарегистрирован в национальной системе маркировки и прослеживания продукции «Честный знак». 25 июня подконтрольная площадка псковского индивидуального предпринимателя была исключена и аннулирована. О факте произошедшего проинформированы прокуратура Псковской области, управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области и управление Федеральной налоговой службы России по Псковской области.