В ЕГЭ по русскому хотят снимать баллы за экстремизм в сочинениях

В ЕГЭ-2025 по русскому языку в части сочинения планируют расширить критерий оценки «соблюдение этических норм», который запрещает школьнику использовать при написании работы экстремистские высказывания, нарушающие законодательство РФ, сообщает РИА Новости.
В блоке «речевое оформление сочинения» прописали конкретные нарушения, из-за которых школьник может потерять баллы на экзамене.
Заместитель директора Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Ольга Котова рассказала, что в последние несколько лет у участников экзамена, учителей и экспертов предметных комиссий довольно часто возникали вопросы по этическим аспектам сочинений, поэтому формулировка критерия была детализирована.
Также в сочинении по русскому языку хотят исключить критерий, связанный с самостоятельным поиском экзаменуемым проблемы в тексте, так как само задание теперь содержит формулировку проблемы.
Кроме того, предлагается увеличить с 69 до 99 слов порог, при котором экзаменационное сочинение не проверяется - по всем критериям ставится ноль баллов.
Ранее сообщалось, что премию в размере 50 тысяч рублей будут получать педагоги, подготовившие стобалльников по результатам ЕГЭ и победителей всероссийских олимпиад. Премия будет выплачиваться за каждого такого школьника.