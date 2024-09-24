Общество

Торговым сетям запретят выплату вознаграждений за продажу яиц

Торговым сетям запретят получать вознаграждения от поставщиков в размере 5% за реализацию определенного количества товара. Профильные министерства — Минэкономразвития и Минсельхоз — поддержали проект постановления правительства, разработанный ФАС.

Документ относит яйца первой и второй категории в перечень социально значимых товаров, не предполагающих выплату вознаграждения. Сейчас к таким товарам отнесены хлеб, мясо кур, молоко.

«По оценке министерства, данная мера окажет положительное влияние на ценовую ситуацию на внутреннем рынке, и в дальнейшем продукция птицеводства будет оставаться доступной для широкого круга потребителей», — сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

При этом в ведомстве отметили, что с конца прошлого года наблюдается снижение отпускных цен на яйца. По данным министерства, за это время, по состоянию на 18 сентября, стоимость яиц первой и второй категорий сократилась на 22,6% и 29,5% соответственно и в среднем составляет 73,2 и 58,6 рублей. Указанная динамика транслируется в розницу, подчеркнули в Минсельхозе, пишет Известия.

«Проект постановления поступал в министерство и был согласован. В 2024 году наблюдается снижение цен на яйца: на 0,3% с начала сентября и на 19,7% с начала года», — пояснили в пресс-службе Минэкономразвития.