Общество

Молодогвардейцы в Пскове посетили музей армии и флота

День основания Военно-морского флота отмечают 30 октября. В этот день с подачи Петра I Боярская дума приняла постановление «Морским судам быть». Считается, что именно этот документ положил начало становлению отечественного Военно-морского флота. Накануне этого дня экскурсию для молодогвардейцев и членов семей участников СВО по музею армии и флота провел его создатель и хранитель Павел Дроздов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фотографии: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Коллекция его частного музея насчитывает более 1200 экспонатов и постоянно пополняется. Скоро музей отметит десятилетие.

Свою экскурсию Павел Дроздов начал ещё на улице, где рассказал о Старокорытовской дороге, о доме, в котором проживал первый комендант Пскова майор Гусько, показал архивные фотографии. Затем он обратил внимание гостей на якорь, расположенный на воротах его дома, и пояснил, что именно этот якорь встречал и провожал корабли в порту Пскова в послевоенное время, а позже был передан в музей, где теперь встречает и провожает гостей.

Во дворе музея расположились экспонаты, которым не страшны перипетии погоды. Среди них есть части от пулемета «Максим», винты разных лопастей, самые древние солнечные часы, кнехт, созданный для удерживания корабля у причальной стенки, и консервная банка, выполняющая функцию элементарной сигнализации, которую использовали во времена Великой Отечественной войны. Особой чести удостоен пятилапый якорь, которому более 150 лет. Он был частью одного из тех устройств, которые удерживали плавучий мост через реку Великую в том месте, где сегодня находится Ольгинский мост.

Интерес мальчишек привлек штурвал подводной лодки 641-го проекта. Каково же было счастье юных экскурсантов, когда Павел Дроздов разрешил не просто потрогать штурвал, но и покрутить его, представив себя на миг настоящим моряком. Пока маленькие ручки крутили штурвал, гости узнали, что на подводной лодке не один, а два штурвала, которые помогают разворачивать лодку по горизонтали и по вертикали, рассказали в отделении партии.

Самый крупный экспонат музея армии и флота – боевой пограничный катер. Его можно считать отдельным музеем под открытым небом. Он когда-то заступал на боевое дежурство и патрулировал государственную границу, которая проходит по Псковскому, Теплому и Чудскому озерам. Его особенность заключается в том, что у этого катера нет винта, оснащен он водометным двигателем и при посадке всего 45 см катер мог подходить к самому берегу. Таких катеров всего было 19, сохранился один, расположившийся на вечную стоянку во дворе Павла Дроздова.

Во время экскурсии желающие могли подняться на катер по трапу и спуститься в каюту, где руки хранителя музея сберегли все в том виде, в каком было при боевом прошлом катера.

Здесь же среди экспонатов во время экскурсии выяснили, зачем кораблю якорь, для чего нужен спасательный круг, как правильно им пользоваться при спасении людей, познакомились с сигнальным корабельным семафором и узнали, что означает сочетание «зелёный-белый-зеленый». Этот сигнал в переводе с морского языка символов говорит «заходи, брат, заходи», являясь разрешающим сигналом. Именно после такого сигнала гости зашли в помещение музея.

«Ничего случайного в музее нет, здесь каждый экспонат имеет свое значение и ценность. Например, есть кирпич, которому более 200 лет. Есть два уникальных камня: один с Памира, второй с Эльбруса с вершины 5642 метра. С большой честью храню гильзу от пушки гаубица, из которой в день рождения морской пехоты в прошлом году мною был произведен полуденный выстрел в Петербурге. Это особая история, о том, как удалось получить гильзу в мой музей, ведь их вообще никому не дают», – рассказал Павел Дроздов.

Во время экскурсии гости познакомились с экспонатом под названием кранец от баркаса и услышали историю о любви Нины Белавиной и Виктора Перова, ведь в этом музее каждая вещь имеет свою историю.

Павел Дроздов показал гостям обмундирование моряков подводников, выставку пехотных лопаток разных эпох, а также выставки старинных утюгов и керосиновых фонарей, продемонстрировал различную корабельную технику от нивелира до узла связи, а также заинтересовал мальчишек сундуком пиратов, собранного в полном соответствии с сюжетом книги «Остров сокровищ». Очень подробно в своем рассказе хранитель музея остановился на вещах эпохи Петра Первого, показал дом №6 на улице Верхнепетропавловской (ныне улица Воровского), в котором останавливался последний царь и первый император во время посещения Пскова.